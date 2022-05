Tatiana Muravyova fue durante muchos años la pareja del fallecido actor Quique San Francisco. Y, tras las publicaciones de OKDIARIO, ha querido sumarse a las denuncias contra el director del pseudo canal, que tuvo un comportamiento lamentable antes y después de haber fallecido el popular actor. Antes de fallecer, de hecho, Quique San Francisco ya “mandó a la mierda” a Negre. Sin embargo, lo peor llegó después. “A mí lo que más me ha cabreado es que después de la muerte de Quique San Francisco, Negre hizo un programa de despedida de casi una hora que no tiene nombre. Sale este tío en Youtube diciendo que Quique estaba solo, que no tenía ni para comer… Fue horrible. Llegó a decir que mandaba a Quique cajas con solomillos. ¡Pero qué dice! Si Quique no comía solomillo…”, lamenta Tatiana, que recuerda que fue “una cosa asquerosa”.

Voy a contaros algo sobre el gran Quique San Francisco. En verano me llamó y me dijo que no podía continuar con @EstadoDAlarmaTV porque le estaban cancelando los pocos bolos que tenía por posicionarse políticamente en nuestro programa. — Javier Negre (@javiernegre10) March 1, 2021



De hecho, Negre tuvo que pedir perdón a la pareja de San Francisco. “Fue una cosa asquerosa. El representante de Quique San Francisco llamó a Negre para que quitara el programa y para que me llamara a mí a pedirme perdón. No quitó el programa pero me llamó en minutos. Me pidió perdón. Y yo le dije: “Macho, ¿pero estás tonto o qué te pasa?”, explica. “Pero, vamos, que me ha pedido perdón porque el representante quería matarle.

Mi mensaje para aquéllos que dejásteis tirado a Quique San Francisco como a un perro en vida y que ahora nos atacáis a mí y a @EstadoDAlarmaTV por recordarle en el canal. Le recordaremos tantas veces como haga falta porque se merece que nunca le olvidemos https://t.co/ghVJmdDR7d — Javier Negre (@javiernegre10) March 1, 2021



No tiene nombre lo que hizo. Dijo que buscaba dinero para Quique. Pero, ¿quién se cree? ¿Un jeque árabe? ¿Sabes cuánto dinero dio a Quique? : 300 euros”, afirma Tatiana, que insiste en que “era Quique quien estaba haciendo un favor a Javier. ¿¡Pero quién se cree!? Si el caché de Quique era de 3.000 euros”. Y es que Tatiana no quiere ni oír hablar del director del pseudo canal. Por esto, y por más cosas que iremos contando en OKDIARIO. “Yo a Negre no le quiero ni ver. Es un asqueroso, un ladrón. Un asqueroso», concluye.