La periodista Ana Pardo de Vera ha tenido este jueves que pedir perdón en directo en TVE a Rafael Marcos, ex marido de María Sevilla y víctima del entramado podemita de Infancia Libre, por haberle llamado «pederasta». «El 26 de mayo de 2022 me equivoqué con un dato. Imputé una condena por pederastia a un hombre, Rafael Marcos, que no la tenía. Quiero pedir disculpas y rectificar por ello. Lamento muchísimo el daño causado», ha dicho visiblemente nerviosa y lejos del tono pendenciero del que suele presumir en las tertulias televisivas.

No lo ha hecho por arrepentimiento sino para eludir una demanda anunciada por Marcos. Pardo de Vera le había acusado sin ningún tipo de pruebas de pederastia en el programa La Hora de 1 en TVE al intentar justificar el secuestro de su hijo a manos de su ex mujer y presidenta de Infancia Libre: «No lo tuvo secuestrado, lo tuvo alejado de su padre, que es un pederasta», afirmó la periodista del diario Público.

Pardo de Vera intentó despachar el pedido de disculpas con un tuit pero Marcos no lo consideró suficiente y le exigió a que lo hiciera en directo en TVE, la misma cadena en la que ella había proferido esa gravísima acusación contra él.

❗️En el programa ‘La Hora de la 1’, de TVE, a fecha 26 de mayo de 2022, imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado ‘caso Infancia Libre’, por lo que rectifico … 👇🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) March 1, 2023

Tendencia en RRSS

Las imágenes de Pardo de Vera pidiendo perdón públicamente a Marcos se han convertido rápidamente en tendencia en las redes sociales. Muchos acusan a la periodista de haberlo hecho no por convencimiento sino para evitar una condena judicial irremediable: «Rectificar sólo cuando recibes una notificación judicial y se te viene una condena por calumnia» o «Ana Pardo de Vera es forzada a retractarse por el juez por imputar gravísimos delitos a un hombre inocente. La ex directora de Público, conocida por su sectarismo y fanatismo editorial, iba a ser la Directora Jefe de RTVE postulada por Iglesias y Sánchez», han sido algunos de los comentarios de los internautas.

Marcos también presentó una demanda contra la ministra Irene Montero por una presunta vulneración del honor por las declaraciones que realizó el pasado 25 de mayo en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres. Aquel día, tras hacerse público el indulto concedido a Sevilla, la ministra de Igualdad señaló que el Estado «tiene una deuda» con «las madres protectoras» y que este ha de «ser capaz de proteger» a estas mujeres que «se protegen a sí mismas y a sus hijos de la violencia machista».

El ex marido de Sevilla aseguró que en dicho contexto la ministra le «presentó» como un «maltratador tanto de su hijo como de su ex pareja». Por ello, el pasado junio reclamó a Montero una indemnización de 85.000 euros y le pidió que publicara una rectificación reconociendo «la incerteza» de sus declaraciones.