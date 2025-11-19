Page sobre el informe de la UCO: «Es horroroso para un socialista»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha protagonizado este miércoles una de las críticas más contundentes a Pedro Sánchez desde las filas del PSOE. El dirigente socialista ha calificado de «horroroso para alguien que milita en el Partido Socialista» el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.

Page ha denunciado que «todo el núcleo duro» del entorno de Pedro Sánchez está «implicado de una forma u otra en uno o en otro sumario» y ha señalado que le parece «incluso ofensivo que desde el minuto uno de ganar las primarias ya se estaba concertando con las empresas y con las constructoras».

«Si se llegan a demostrar todas estas informaciones, es corrupción», ha dicho durante unas declaraciones ante los medios tras su intervención en el foro La España vertebrada organizado por El Mundo. El presidente de Castilla-La Mancha ha rechazado establecer categorías o grados en la corrupción, calificándola de «muy dañina» para la convivencia democrática y, especialmente, para el PSOE, que se ve «afectado y manchado por la sombra de la duda».

Page también se ha pronunciado sobre la puesta en libertad del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, decretada este miércoles por el Tribunal Supremo tras casi cinco meses en prisión. Aunque ve «lógico» que se produzca esta excarcelación porque la prisión provisional «tendría que ser siempre una excepción», ha destacado que el juez «ya tiene suficiente documentación como para poder proceder», en referencia al demoledor informe de la UCO que «da la apariencia de no ser el último».

El presidente de Castilla-La Mancha ha confesado que el informe le plantea «un problema casi moral»: ver cómo todo el entorno directo de Sánchez aparece salpicado por la corrupción. Aunque ha querido creer las versiones de los implicados cuando niegan conocerse entre ellos, ha subrayado la gravedad de la situación y el daño que genera en la ciudadanía.

«El ciudadano tiene derecho a ofenderse mucho porque son personas que han mandado mucho, que han decidido mucho, que lo han hecho en el entorno más directo del poder», ha declarado García-Page, mostrándose «dolorido, muy dolorido» por la situación.

El líder socialista castellanomanchego ha sido rotundo al exigir que quienes resulten culpables «paguen lo más duro posible con las consecuencias», de forma que sea «muy claro, que sea aleccionador».

Sobre la responsabilidad de Pedro Sánchez en los nombramientos de Cerdán y del exministro Ábalos, Page ha mostrado su preocupación por el «lío monumental» que podría generarse si los imputados deciden implicar «sea verdad o mentira» al propio presidente del Gobierno.