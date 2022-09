Page se harta de la permisividad de Sánchez con los okupas: «No se puede estar impasible»

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha hartado del conflicto de la ocupación ilegal de viviendas. Tanto es así que en su próximo encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le va a trasladar las iniciativas de su Ejecutivo regional para acabar con este problema. «No se puede estar impasible», ha sostenido el dirigente socialista.

Page ha inaugurado este viernes la ampliación del IESO ‘El Melgar’ en Yuncos (Toledo). En declaraciones a los medios, el presidente de Castilla-La Mancha ha advertido que contra la ocupación ilegal no se puede actuar «como si no pasara nada» porque «hay alcaldes que se lo están tomando muy a pecho, incluso recibiendo amenazas».

No vamos a permanecer impasibles ante el problema de la #okupación ilegal de viviendas.

Estamos consiguiendo avances con el Gobierno que pronto verán la luz y nuevas iniciativas legales para abordar el problema. pic.twitter.com/1GI2y7ccnh — Emiliano García-Page (@garciapage) September 2, 2022

«Afortunadamente, aquí estamos consiguiendo avances que todavía no son públicos con el Gobierno de España y espero que, en breves fechas, tengamos algunas novedades legales importantes que dependen de Madrid y del Gobierno», ha afirmado Emiliano García-Page, en alusión a una hipotética reunión con Pedro Sánchez. «Ojalá que nos hagan caso porque, si no nos hacen caso, al menos nos van a escuchar mas. Lo digo con mucha franqueza», ha apostillado en caso que sus demandas no sean tenidas en cuenta en La Moncloa sobre esta problemática.

«Pasan por Madrid»

El presidente regional ha señalado que ya hay varias iniciativas «en el horno» para acabar con la ocupación ilegal y que faciliten la labor de los ayuntamientos. «No hay milagros, pero sí podemos saber que no se puede estar impasible», ha defendido.

Por último, ha insinuado que desde el Gobierno de Pedro Sánchez no se hace lo suficiente para frenar este conflicto. «Son decisiones que pasan por Madrid. Si pasaran por el Gobierno de Castilla-La Mancha hace ya mucho tiempo que a lo mejor estábamos hasta de oficio tapiando nosotros las viviendas que quedan desocupadas para que no pueda haber intrusiones ilegales», ha declarado ante los medios este viernes.