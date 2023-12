El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este domingo que tiene «muchas dudas» de que la legislatura de Pedro Sánchez, que acaba de comenzar, dure cuatro años, y también se ha mostrado «muy escéptico» con que la futura amnistía pueda ayudar a la reconciliación, contradiciendo al discurso que sale de La Moncloa ante las concesiones a los independentistas. El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que recurrirá al Tribunal Constitucional, como presidente de Comunidad autónoma, con carácter previo si se convoca un referéndum de autodeterminación en Cataluña y, por extensión, «todo referéndum que no sea para cambiar o modificar la Constitución».

García-Page ha referido sus dudas respecto a la legislatura de Pedro Sánchez, considerando que en ella ve «dos momentos distintos», una parte de ella la sitúa «hasta que Puigdemont pase por La Junquera, tranquilamente. Hasta ahí ya ha habido una legislatura», ha interpretado, y la otra «cuando ya esté» aquí. En este contexto, ha asumido que para el PSOE «plantear la amnistía y hacer que quepa en la Constitución es un peaje político» y ha criticado que la amnistía «se hace porque lo exige Puigdemont», aunque, a su juicio, «el derecho a decidir no puede arrogárselo sólo una parte».

Interpelado por si ha llegado a pensar estos días que debía pedir perdón al presidente del Gobierno por las críticas que ha realizado, se ha mostrado tajante: «No, bajo ningún concepto». «Ni él a mí», ha añadido. Igualmente, ha reiterado que no dará la batalla para ser secretario general «bajo ningún concepto». «Lo he dicho mil veces, no tengo la más mínima intención y, lo más seguro, la más mínima posibilidad tampoco», ha bromeado.

Ley de Amnistía

A su juicio, hay «tres cosas que no se pueden mezclar», que los que se van a beneficiar de ella «dicen que volverán a las andadas», que los mismos que se van a beneficiar de ella «son los que se votan a sí mismos» y que la amnistía fue declarada por el Gobierno de España como «inconstitucional», porque cuando se abordaron los indultos «no cabía en la Constitución».

Sobre si considera que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido desleal a su programa electoral, ha explicado en el espacio Salvados en LaSexta que no le ha gustado «nada», y no sólo por parte del presidente del Gobierno, sino «por más gente», que se haya extendido esta teoría de que «da igual lo que digas en campaña» y «que cuando se gobierna puedes cambiar de opinión», pues «es más honesto con la gente reconocer que se necesitan los votos y que donde he dicho digo, digo Diego».

«No es lo mismo si la mayoría absoluta del PSOE hubiera planteado una amnistía a que la amnistía sea consecuencia, con una dosis para mí de baja moral por las peticiones de los independentistas, de chantaje y amenaza; no es lo mismo querer perdonar, a que la amnistía la firmen y aprueben y la firmen los mismos que son amnistiados», ha declarado.

Al hilo de ello, ha revelado que no tuvo «ninguna duda» de los votos que iban a expresar los diputados socialistas en el Congreso. «Conozco muy bien a los compañeros. Un diputado cuando discrepa de una opinión puede hacerlo, pero si en el grupo se decide una posición por mayoría hay que aceptarla», ha subrayado, confesando a continuación que si él hubiese tenido que acudir a esta votación como parlamentario «seguramente hubiera abandonado» su acta.

Baja de su hermano gemelo

El presidente de Castilla-La Mancha ha desvelado que intentó convencer a su hermano gemelo Javier, que se dio de baja como militante por sus discrepancias sobre la amnistía, de que «aguantara un poco más». En este sentido, ha abordado sobre la consulta que realizó el partido a la militancia que se mostró a favor del pacto con Sumar y también con el de Podemos y en contra del pacto con Junts o ERC.