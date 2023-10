Órdago de Belarra a Sánchez: avisa que el voto de Podemos a su investidura no lo decide Sumar

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha desvinculado el voto de su formación del de Sumar de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Belarra pretende reclamar de esta forma cierta autonomía del partido morado en plenas negociaciones de Sumar con el PSOE para intentar que Sánchez siga en La Moncloa. «La pelota está en el tejado del PSOE», ha asegurado Belarra.

Podemos y Sumar fueron en coalición en las elecciones generales del 23J. Los de Belarra cuentan con cinco diputados en el Congreso. Ninguno de ellos es Irene Montero, cuya continuidad en el Gobierno de Sánchez al frente del Ministerio de Igualdad no está garantizada por el veto de Yolanda Díaz. Sánchez necesita los votos de Sumar y de Podemos para sacar adelante su investidura, además de los ‘síes’ de las formaciones separatistas de ERC, Junts y EH Bildu.

Ione Belarra ha afirmado este jueves que su partido y el de Yolanda Díaz «son dos proyectos políticos diferentes» que buscan «objetivos parcialmente distinto». Belarra ha instado a los socialistas ha incorporar en su programa de Gobierno las peticiones de Podemos.

«El PSOE tiene que escuchar las peticiones de Podemos, de las cuales aún no tenemos ningún tipo de respuesta, y creo que sería bueno darle estabilidad al futuro gobierno incorporando todas las sensibilidades», ha señalado en una entrevista a La 2 y Ràdio 4. «Lo que es increíble, y no transmite mucha seguridad a la ciudadanía, es que un partido que tiene cinco escaños haga una propuesta y no encuentre por parte de los interlocutores una respuesta. Pido al PSOE que no se eche a dormir en este asunto», ha añadido.

La ministra podemita considera que las peticiones de su formación son «de puro sentido común progresista y muy asumibles» para el PSOE, como la subida del salario mínimo a 1.500 euros, la congelación de los alquileres durante toda la legislatura y seguir avanzando en políticas feministas, entre otras propuestas.

«Las peticiones de Podemos, la propuesta política de Podemos, no está incorporada en ese proyecto político (Sumar). Todo el mundo es consciente de que Sumar y Podemos son dos proyectos políticos distintos, que buscan objetivos parcialmente distintos. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de explicar cuál es la postura de Podemos respecto a esta investidura y respecto a la legislatura», ha enfatizado.

Defiende a Irene Montero

Por otro lado, la líder de Podemos ha defendido la figura y el trabajo de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad porque, a su juicio, tiene que «seguir contribuyendo a que el Gobierno siga transformando el país» en materia de derechos feministas y LGTBI.

Ione Belarra fue también una de las principales defensoras de la ley del sólo sí es sí que impulsó Irene Montero y que ha provocado hasta el momento más de 1.205 rebajas de condena de agresores sexuales. Estas reducciones han provocado también 121 excarcelaciones. Así lo señaló el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su último informe.

«El PSOE tiene que tomar nota del mandato de las urnas y decidir si se toma esta legislatura como una legislatura al tran-tran, como una legislatura como si fuera una María o si se la toma en serio», ha apostillado para meter presión a Sánchez por su investidura.

Belarra ataca a Israel

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos ha insistido en sus críticas a Israel a pesar del ataque que sufrió por parte de la organización terrorista de Hamás, que dejó más de más de 1.3000 fallecidos y más de 150 rehenes israelíes.

«La Historia no perdonará a Europa haber sido cómplice del genocidio que Israel está llevando a cabo contra el pueblo palestino. Debemos actuar ya, con urgencia. Sanciones económicas y embargo de armas, el tiempo se acaba», ha afirmado.

Ione Belarra ya pidió este miércoles las relaciones diplomáticas con el país hebreo. Todo ello a pesar de las críticas que emitió la Embajada de Israel a través de un comunicado. La autoridad israelí lamentó las declaraciones «inmorales» de Belarra y acusó a Podemos de «alinearse con el terrorismo tipo ISIS» de Hamás.