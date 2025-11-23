Los OK y KO del domingo, 23 de noviembre de 2025
OK: León XIV
Por apartar al obispo de Cádiz mientras se dilucidan las acusaciones de pederastia que pesan sobre el prelado.
OK: Alfonso Rueda
Porque Galicia lidera la compra pública de innovación en España, con casi 500 millones de euros en apenas siete años.
OK: José María Garzón
Porque el empresario sevillano ha sido elegido para gestionar la Plaza de la Maestranza los próximos cinco años.
OK: Isabel Rivero
Porque la boxeadora vallisoletana ha hecho historia al proclamarse campeona del mundo en su categoría.
KO: Yolanda Díaz
Por atacar al Tribunal Supremo desde el Gobierno: la vicepresidenta segunda se rebela contra la condena al fiscal general.
KO: Miquel Oliver
Porque el alcalde separatista de Manacor ha convertido un acto infantil en una proclama pro Palestina.
KO: Miguel Polo
Porque la Confederación del Júcar gasta 370.000 euros en el mejillón cebra pero retrasa las obras del letal barranco del Poyo.
KO: Jair Bolsonaro
Porque ha sido detenido y mandado a prisión por intentar romper su tobillera electrónica para fugarse.