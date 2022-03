El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida (PP), tendrá que pagar 15.000 euros a la artista multidisciplinar Elena del Rivero a la que Manuela Carmena encargó una especie de estatua homenaje al ex alcalde Enrique Tierno Galván (PSOE) sin seguir los procedimientos administrativos pertinentes.

El actual equipo de Gobierno, del Partido Popular y Ciudadanos, se encontró con que no existía ningún encargo ni expediente oficial de ningún homenaje, ni con esta artista ni con ningún otro. A nivel administrativo, este proyecto no existía. Esto imposibilitó el pago a la artista, que reclamó a la Justicia y ahora los tribunales le dan la razón basándose en los correos electrónicos que intercambió con el equipo de Carmena.

El equipo de Almeida considera que obviamente hay que pagar servicios prestados, pero en este caso no hay un encargo contratado de forma regulada. Hay que tramitar los proyectos, como no debería ser de otra manera, siguiendo los trámites administrativos pertinentes. Carmena no lo hizo y ahora los madrileños tendrán que pagar 15.000 euros de sus impuestos por sus errores de gestión. Y, además, sin tener ningún proyecto entregado.

Propuesta insatisfactoria

Además, el homenaje que proponía la artista consistía en un mástil con un trapo colgado. Esto no gustó ni al propio PSOE, formación que defiende la figura de Tierno Galván. Así lo manifestó la portavoz socialista experta en temas culturales, Mar Espinar, cuando se le trasladó el proyecto.

«En conclusión, no hacer las cosas como se debe y hablar de la defensa de los artistas rehuyendo al mismo tiempo a hacer las cosas bien es lo que hizo Ahora Madrid. El legado Carmena lo pagan ahora todos los madrileños; a cambio de nada», reprochan desde la Corporación actual.

La artista Elena del Rivero.

Fuentes oficiales consultadas por OKDIARIO indican que «tal y como se ha venido demostrando en los 3 años de legislatura PP-Ciudadanos, la gestión de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento ha dejado mucho que desear y muchas facturas sin pagar. Son 15.000 euros a pagar por su incompetencia de gestión». Además, Carmena asumió personalmente las competencias del ramo, del área de Cultura, tras cesar por fuertes discrepancias a la edil Celia Mayer, ahora jefa de gabinete en el Ministerio de Igualdad.

«El Gobierno de Ahora Madrid, que se llena la boca siempre a la hora de hablar de la cultura y proteger a los artistas, encargó de manera verbal y por correo electrónico una pieza artística, sin pasar por el correspondiente trámite administrativo que se materializa a través de su correspondiente expediente», lamentan las fuentes pulsadas.