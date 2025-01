Nacho Cano dice a la juez que la becaria menor de edad «tenía permiso paterno y cumplió en España los 18»

El productor musical Nacho Cano dice a la juez que le investiga que la becaria menor de edad que participó en la formación de su musical Malinche «tenía permiso paterno y cumplió en España los 18». Se trata de Victoria Hernández, una artista mexicana que declaró como testigo en el marco de la investigación judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid. Hernández declaró que «todo se hizo legalmente». El pasado lunes 13 de enero, durante la declaración de Nacho Cano, hablaron sobre esta becaria que llegó a España con 17 años.

«Le voy a preguntar si usted conocía que Victoria Hernández, que ha declarado ya en este juzgado, fue una de las personas mexicanas que accedió haciéndose pasar por turista y es menor de edad. ¿Usted conocía que esta persona era menor de edad?», le preguntó la juez. A lo que Nacho Cano respondió: «Yo sabía que venía con permiso de sus padres y que y creo que cuando estuvo aquí, cumplió la mayoría de edad. Sus padres, que son los que velan por su futuro y la conocen bien, le dieron el permiso a Victoria Hernández para que venga. No se trataba de hacer un tráfico de menores, sino que son los padres velan por su hija y son los que mejor saben la oportunidad que se les está dando».

Nacho Cano también aseguró en sede judicial que Victoria Hernández «está agradecidísima porque es bailarina de flamenco y ha podido estudiar con los mejores profesores del mundo». También ha asegurado que sus padres «estaban encantados y que vinieron a verla». Además, ha argumentado ser consciente de que «cuando la Policía entró sin permiso de los padres, investigaron a una menor».

Becarios

El productor se ha defendido ante la juez de las presuntas explotaciones laborales hacia sus becarios. Nacho Cano ha afirmado que los jóvenes sólo realizaban prácticas de formación limitadas a «2-3 horas semanales máximo» sobre el escenario. Además, asegura que no eran trabajadores, que eran becarios que venían a formarse a España.

La intención de traer a jóvenes mexicanos era la de poder, en un futuro, representar Malinche en México, que se estrenará el próximo 26 de marzo de 2025. La Fundación Casa de México había previsto inicialmente para esta formación sólo tres becas con una dotación de 13.000 euros cada una, pero el programa se amplió a 20 becarios con un coste por persona de 21.000 euros, según ha declarado Cano en la sala de vistas.

Una de las becarias, Leslie Ochoa, fue expulsada del programa tras dos semanas. Nacho Cano alega problemas de convivencia y acusa a la joven de intentar extorsionarlo solicitando dinero para no crear problemas. «No me plegué ante el chantaje», ha asegurado ante la juez. Ochoa acabó denunciándole y en la mañana de su declaración se ha plantado en los juzgados, por voluntad propia, para poder tener un encuentro cara a cara con el productor, algo que no se ha llegado a producir.

Mensaje a Pedro Sánchez

Tras concluir su declaración, Nacho Cano ha mandado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Apoyo a Isabel Ayuso porque Pedro Sánchez la teme, porque sabe que es la única capaz de sacarle de esta ecuación injusta. Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. ‘Tú vas a por mí, pero yo no voy a caer porque yo no merezco caer, porque yo llevo 45 años dando puestos de trabajo, haciendo música para el mundo, llevando espectáculos en castellano al mundo entero y yo no merezco caer’», ha asegurado ante los medios de comunicación que le esperaban a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla.

La defensa de Nacho Cano, ejercida por los letrados del despacho de Cremades, han destacado que la declaración de los imputados ha demostrado que «no hubo ninguna simulación de la formación», ya que han relatado exactamente cómo se produjo «ese casting en México, esa formación de los becarios y cómo se han realizado las prácticas de naturaleza no laboral en el escenario como parte de esa formación y ajustada a la normativa».

Inspección del Trabajo, tras realizar una inspección sorpresa a petición de la Policía, concluyó que los becarios de Nacho Cano estaban en regla y bajo el amparo de una beca.