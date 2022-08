La polémica por el cartel del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero continúa. Este jueves, la mujer víctima de un cáncer por el que tuvo que someterse a la extirpación de sus dos mamas y cuya imagen ha sido utilizada para la campaña de Irene Montero ha roto su silencio. «Han explotado mi cuerpo y lo han recortado de una manera realmente violenta», ha denunciado. Tras unos días de reflexión, ha anunciado que trabajará para que «esto no vuelva a ocurrir».

La mujer, además, ve un comportamiento racista en el departamento de Irene Montero por no disculparse con las mujeres de raza negra cuyas fotos también han sido usadas sin consentimiento.

En sus redes sociales, Juliet Fitzpatrick ha emitido un largo comunicado en el que reconoce que han sido «unos días locos». «Me he dado un poco de espacio para pensar, y ahora quiero explicar lo que sucedió», empieza su carta.

«Se me ha representado como una mujer con un solo pecho», señala, pues en el cartel su imagen ha sido modificada.

«He perdido el control sobre la forma en que me identifico. Luché mucho para que me amputaran el seno restante porque no quería vivir mi vida con un pecho grande únicamente. Esa fue mi elección y respeto la elección de cada persona y lo que quiera con su cuerpo, incluso vivir con un solo pecho», indica.

«El derecho a decidir cómo mostrarnos se nos ha arrebatado a Nyome, a Sian y a mí. Voy a trabajar para asegurarme de que esto sea así. Que nadie más experimente esta situación», advierte.

En su mensaje hace un relato pormenorizado de cómo sucedieron los hechos. Admite que al principio, cuando vio la campaña de Igualdad, le pareció buena idea. Ni siquiera se percató de que habían utilizado su imagen. El problema surgió al detectar que habían utilizado una imagen de su cara en el cuerpo de otra persona. Ella no tiene ninguno de los dos pechos. Sin embargo, la ilustradora contratada por Igualdad le pone uno.

«La semana pasada vi en la prensa el cartel encargado por el Instituto de las Mujeres de España titulado El verano también es nuestro. La artista, Arte Mapache, representó a cinco mujeres en una playa disfrutando del sol, el mar y la vida de verano. Hasta aquí todo bien. Me alegró especialmente ver que una de las mujeres tenía una mastectomía y posaba felizmente en topless, mostrando su cicatriz y el seno restante. Cualquiera que sepa algo de mí sabe que desde mis dos mastectomías he hecho campaña para normalizar la cirugía», expresa Juliet Fitzpatrick.

«Seguí con mi día hasta que vi la inquietante noticia de que las imágenes de Nyome Nicholas-Williams y de Sian Green-Lord habían sido utilizadas sin su consentimiento y tras una manipulación. La pierna ortopédica de Sian había sido reemplazada por una pierna de carne y hueso», agrega en referencia a la mujer, que ahora sufre ansiedad, como ha contado ella misma.

Composición

En este punto, desvela que el sábado por la noche comenzó «a recibir mensajes de personas que no conocía» que le preguntaban si la mujer era ella.

«Mi respuesta inmediata fue: ‘No, porque ella tiene un seno y yo no’. Volví a ver Netflix y no pensé más en eso. Pero me desperté el domingo con muchos más mensajes y eché un vistazo al cartel. Vi una cara que se parecía a la mía».

«Ami Barwell, la fotógrafa que me retrató para una poderosa serie de imágenes de mastectomía, me envió un mensaje para decirme que pensaba que la mujer del cartel era una composición de dos fotos: la cara es mía, pero muy editada y manipulada, y el cuerpo es otra mujer. Miré mucho más de cerca y estuve de acuerdo con ella», añade esta mujer británica.

Coincide con la fotógrafa en que ambas se han visto «envueltas en una situación incómoda debido al robo de imágenes». Además, adelantan que ven una «violación atroz de los derechos de autor».

Disculpa

«Contacté a la artista y al Instituto de las Mujeres para pedir una rectificación y para expresar mi enfado y decepción. Recibí una disculpa del Instituto, pero no me llegó nada directamente de la artista. Hasta ahora, Nyome, Sian y Ami no han recibido ninguna disculpa. Qué irónico que la artista haya elegido las imágenes de tres activistas apasionados y defensores de la positividad y el empoderamiento del cuerpo. No nos vamos a quedar calladas con esto», avisa.

En este punto, recuerda que trabajó con las empresas Dove y Getty Images en el proyecto #ShowUs [muéstranos] para crear una biblioteca de más de 10.000 imágenes de archivo de mujeres para que los medios y los anunciantes las usen en estas campañas. «Uno de los principales mensajes de la campaña es No al retoque digital. Quise ser parte de eso para aumentar la visibilidad de las mujeres. Eso sucedió con mi imagen en topless en vallas publicitarias de todo el mundo, incluidas Times Square y Piccadilly Circus. Sin embargo, mi cuerpo ha sido explotado y descuartizado de una manera realmente violenta», zanja.