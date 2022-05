El Centro Criptológico Nacional ya ha acabado de analizar, este miércoles por la noche, los terminales de todos los ministros. Se espera que el Gobierno dé a conocer los detalles de la investigación en las próximas horas, previsiblemente a través de una nota. Pero entre los detalles de esa investigación, según ha podido confirmar OKDIARIO de fuentes de Moncloa, se confirma que el teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene rastros de haber sido hackeado con el software israelí Pegasus.

Las mismas fuentes consultadas por este periódico no detallan el alcance del espionaje al ministro ni se atreven a confirmar ni cuántas intrusiones ni cuándo se produjeron. En el caso de Pedro Sánchez y Margarita Robles, los dos primeros casos que se conocieron, las intrusiones con Pegasus se produjeron en mayo y junio de 2021. La realidad es que el espionaje a Marlaska -y el que sufrió la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya- refuerzan la hipótesis que quiere esconder Moncloa de que Marruecos estaría tras el espionaje.

El titular de Interior, junto a la ministra de Justicia Pilar Llop, entregó su terminal el pasado martes tras el Consejo de Ministros. Los investigadores, que llevan trabajando a destajo toda la semana para esclarecer cuánto antes el alcance de los espías, tardaron apenas unas horas en detectar las trazas en el teléfono habitual que usa el responsable de las seguridad en España y que tuvo un papel muy relevante en la crisis migratoria ilegal en Ceuta. Marlaska viajó a la ciudad junto a Sánchez el día antes de la primera intromisión al terminal del presidente.

Los dos teléfonos móviles que usa la vicepresidenta segunda y ministra de Empleo y Economía Social, Yolanda Díaz, han sido los últimos en ser analizados. Fue este mismo miércoles cuando los analistas del Centro Criptológico Nacional finalizaron el rastreo a los aparatos que usa a diario la líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo. Desde Podemos han denunciado que, desde que asumieron el cargo de ministros, no se les ha hecho un análisis periódico para saber si sus teléfonos estaban siendo espiados o no.

Aunque en un principio se explicó que el CCN, dependiente del CNI, tardaba entre 24 y 36 horas en chequear los teléfonos de los ministros, la realidad está siendo muy distinta. La implicación de los funcionarios del Ministerio de Defensa está facilitando que se pueda confirmar o no el hackeo en los aparatos que usan los miembros del Gobierno con mayor rapidez de la esperada, en menos de un día. En los próximos días se analizarán también los de terminales de los ex ministros y ex altos cargos, y los presidentes autonómicos, diputados y senadores que lo deseen.