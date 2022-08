La ministra de Igualdad, Irene Montero, pondrá en marcha campañas sobre «las nuevas masculinidades y el papel de los hombres en el feminismo». El objetivo, dice, es iniciar una «reflexión sobre cómo los hombres también juegan un papel en la construcción de una sociedad feminista».

A juicio de la podemita, «los avances en los derechos feministas siempre son enormemente cuestionados, basta con ver lo que ha pasado con la ley de violencia de género, la ley del aborto o la ley de igualdad».

Por el momento, se desconoce el coste que tendrán que asumir los ciudadanos por estas campañas, pero la última ocurrencia de Igualdad -un estudio sobre «los estilos de vida» de hombres y mujeres ante el cambio climático- ha supuesto un gasto de 14.850 euros, según se recoge en la Plataforma de Contratación del Estado.

Irene Montero también ha manifestado su deseo de que la reforma del aborto y la ley trans sean «una realidad a finales de año». La titular de Igualdad ha confirmado la aprobación definitiva este martes, por parte del Consejo de Ministros, de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva antes de pasar al Parlamento y ha justificado su tramitación por la vía de urgencia.

«Es muy urgente para nuestro país, no sólo para hacer todas las modificaciones que tienen que ver con el derecho al aborto, sino también todos los derechos reproductivos; si no puedes decidir sobre tu propio cuerpo no puedes definir tu proyecto de vida», ha indicado la ministra en una entrevista en Radiocable recogida por Europa Press.

Por otro lado, la podemita se ha referido a la ley del sólo sí es sí , que se aprobó el pasado jueves con los únicos votos en contra del Partido Popular y Vox. Montero considera que «es una excelente noticia que España se sitúa a la vanguardia en el reconocimiento del derecho a las mujeres». Al respecto, la portavoz de Igualdad del PP, Marta González, recordó que esta ley «no va a servir para impedir que la investigación recaiga en la víctima de la agresión» y que la nueva definición de consentimiento «puede traer inseguridad».