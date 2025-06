Más Madrid, el partido de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha instado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, a responsabilizarse de los problemas que pueden tener los niños de menos de 3 años en la región para controlar sus esfínteres. La formación relaciona también este tema con «las dificultades de conciliación de las familias».

El Grupo Parlamentario de Más Madrid, cuya portavoz es Manuela Bergerot, ha presentado una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito del Gobierno autonómico de Ayuso. En esta iniciativa se interroga sobre las «indicaciones que han transmitido desde el Gobierno a los centros de educación infantil respecto a los problemas de control de esfínteres de los escolares».

La cuestión se centra, «en especial», en «los niños y niñas de tres años», y, además de eso, el partido de Mónica García se interesa por conocer «las dificultades de conciliación de las familias».

De esta forma, atribuyen a Ayuso la responsabilidad respecto a los problemas de control de esfínteres de los escolares menores de 3 años. Como consecuencia de ello, le exigen tomar medidas al respecto y, del mismo modo, se interesan por saber las decisiones que se van a tomar para asegurar la conciliación de las familias madrileñas que tienen a escolares en centros públicos de la comunidad.

Acusaciones de asesinato a Ayuso

La representante de Más Madrid que ha firmado esta iniciativa es la diputada Diana Paredes. La política de la formación de Mónica García en la Asamblea ha ganado protagonismo en los últimos días después de haber acusado de asesinato a Ayuso por las muertes que tuvieron lugar en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de Covid.

La representante del partido de Mónica García se refirió en el pleno del jueves al protocolo de atención a los mayores en las residencias públicas madrileñas durante la pandemia como «un plan macabro que condenaría a morir a 7291 personas mayores». «Ustedes no solamente firmaron la vergüenza, firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en la residencia», añadió Paredes en la cámara autonómica.

En ese momento, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha parado a la representante de Más Madrid. «Señora Paredes, no, no, no», ha espetado el político del PP que controla el debate en la cámara.

Por esas afirmaciones, la líder del PP de Madrid en la Conferencia de Presidentes plantó cara este viernes a la ministra de Sanidad: «¿Pretendes darle un beso a una asesina?».

La ministra de Sanidad aseguró haber «saludado a Ayuso con la educación institucional que corresponde». «Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora», añadió en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter. «Jamás la he llamado asesina», continuaba la publicación. Asimismo, dijo de Ayuso que «sólo demuestra estar nerviosa por las imputaciones y cada vez más cercada por la investigación de los 7.291 mayores abandonados en las residencias de Madrid».