Diana Paredes, diputada de Más Madrid en la Asamblea, acusó de asesinato a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes que tuvieron lugar en las residencias de ancianos durante la pandemia de Covid. Por esas afirmaciones, la líder del PP de Madrid ha plantado cara a la ministra de Sanidad, Mónica García, dirigente de la formación de extrema izquierda en la Conferencia de Presidentes: «¿Pretendes darle un beso a una asesina?».

La representante del partido de Mónica García se refirió en el pleno de este jueves al protocolo de atención a los mayores en las residencias públicas de ancianos madrileñas durante la pandemia como «un plan macabro que condenaría a morir a 7291 personas mayores». «Ustedes no solamente firmaron la vergüenza, firmaron sentencias de muerte que condenaron a morir indignamente a las personas en la residencia», espetó Paredes.

En ese momento, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, ha parado a la representante de Más Madrid. «Señora Paredes, no, no, no», ha espetado el político del PP que controla el debate en la cámara.

La ministra de Sanidad ha asegurado que ha «saludado a Ayuso con la educación institucional que corresponde». «Su reacción ha sido desproporcionada y reveladora», ha añadido en un mensaje a través de la red social X, antes Twitter. «Jamás la he llamado asesina», ha continuado. Asimismo, ha aclarado que esta situación, «sólo demuestra estar nerviosa por las imputaciones y cada vez más cercada por la investigación de los 7291 mayores abandonados en las residencias de Madrid».

«Darle un beso a una asesina»

Ayuso estaba dando la mano y saludando, tal y como manda el protocolo de la Conferencia de Presidentes, a todos los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha encontrado con Mónica García, a la que, tal y como informan fuentes del PP de Madrid, ha ofrecido la mano, mientras le preguntaba si pretendía «darle un beso a una asesina», después de que Más Madrid la increpara horas antes en el pleno de la Asamblea de Madrid.

Como respuesta a las gravísimas acusación de Más Madrid, Ayuso ha respondido a su encuentro con Mónica García en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, donde se celebra la Conferencia de Presidentes. Durante varios segundos, la ministra de Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid han discutido hasta que una responsable de protocolo ha pedido a García que continuara saludando a los presidentes autonómicos que forman la comitiva y que se encontraban esperando a la titular de Sanidad.

Ayuso ha sido protagonista de otro momento clave de la ronda de saludos previa al inicio de la Conferencia de Presidentes. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha saludado fríamente a la jefa del Ejecutivo madrileño, a la que ha dado la mano, mientras que al resto de presidentas autonómicas del PP la recepción ha sido con besos.

A la entrada del Palacio de Pedralbes, tanto Illa como Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y Carlos Prieto Gómez, delegado del Gobierno en Cataluña, han ejercido de anfitriones, saludando a los diferentes presidentes autonómicos de las comunidades.