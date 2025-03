Mónica García delira: quiere que las vacunas computen como gasto en Defensa para cumplir con la OTAN

La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere que las vacunas computen como gasto militar para así incrementar el presupuesto de defensa que Trump, la OTAN y la propia Comisión Europea exigen al Gobierno de España para hacer frente al nuevo escenario geopolítico. La líder de Más Madrid se suma así a la estrategia de Pedro Sánchez que busca reformular el rearme al que se ha comprometido como una «inversión en seguridad», eludiendo las referencias directas a lo militar, que tanto molestan a sus socios.

García ha defendido que la seguridad no es exclusivamente el gasto militar, sino que también vincula a más partidas, como la inversión en material sanitario y las reservas de medicamentos como las vacunas. García ha apostado por «ampliar y superar» la concepción tradicional para «entender la seguridad como una cosa más global, que engloba muchísimas otras cosas, incluida la sanidad».

Y ha afirmado que tanto Sumar como el PSOE, «todo el Gobierno», comparten que hay que «velar por la seguridad de España» y «aumentarla». La ministra ha insistido en que no hay que centrarse sólo en el gasto militar, señalando que la seguridad afecta también a la sanidad y que hay que hablar de reservas estratégicas de material sanitario, como la cadena de producción de los medicamentos, «de estar preparados para tener vacunas», por ejemplo.

Estas palabras de la líder de Más Madrid siguen la línea desvelada por Sánchez este jueves, donde ya dejó caer a los distintos partidos que visitaron el palacio de La Moncloa que este incremento presupuestario será un trampantojo de diferentes cuestiones no relacionadas directamente con lo militar.

«Lo que tenemos que hacer es no hablar solamente de defensa, sino fundamentalmente hablar de seguridad y, cuando definimos qué gastos pueden ser susceptibles o no de computar como déficit público, y no incorporarse a esas reglas fiscales, tenemos que hablar no sólo de defensa sino también de seguridad, un concepto mucho más amplio», aseguraba Sánchez tras reunirse con las distintas formaciones políticas.

Sin pasar por el Congreso

Pedro Sánchez ya comienza a mostrar su hoja de ruta para subir el gasto en defensa y no pasa por acometer un gran debate en el Congreso de los Diputados. «Todas aquellas cosas que tengan que pasar por el Parlamento pasarán por el Parlamento, como no puede ser de otra manera. Y otras cosas que tengan que ver con la gestión del Gobierno, pues tendrán que ser aceleradas y gestionadas por el Gobierno de España», afirma el presidente del Gobierno.

El líder del Ejecutivo considera que esta es una «oportunidad para España» porque «el compromiso que vamos a desplegar en el ámbito de un mayor presupuesto en Seguridad y Defensa va a ser un compromiso por la tecnología y la industria de nuestro país».

Desde el Partido Popular a Podemos, pasando por ERC, la sensación que se llevan las diferentes formaciones que componen la Cámara Baja de las reuniones con Sánchez es que el Gobierno evitará una votación en el Congreso sobre el incremento del gasto militar ante la patente falta de apoyos. Y no es sólo una sensación: el propio Sánchez ha confirmado en rueda de prensa que habrá cuestiones que «serán aceleradas y gestionadas por el Gobierno».