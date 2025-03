Fact checked

La ministra de Sanidad, Mónica García, lo ha vuelto a hacer: coloca una pancarta en el Ministerio de Sanidad para visibilizar la menopausia como si fuera una prioridad de su gestión, pero ignora sin levantar pancarta alguna, las necesidades de los enfermos de enfermedades graves como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) o el cáncer, cuando en nuestro país faltan decenas de tratamientos. Esta polémica ha abierto el debate sobre las prioridades en el sistema de salud y la gestión de los recursos destinados a los pacientes con patologías crónicas y de término.

En este sentido, no es no haya que poner el foco en la menopausia, que también es preciso, pero hay temas urgentes que no se están abordando, como los cerca de 1.000 pacientes de ELA que fallecen cada año en España.

La pancarta colocada por el Ministerio de Sanidad en sus instalaciones está destinada a concienciar sobre la menopausia, una etapa natural en la vida de las mujeres que, según la ministra, ha sido históricamente invisibilizada en el ámbito sanitario. Mónica García ha destacado la importancia de garantizar una atención adecuada durante este período, promoviendo campañas informativas y aumentando los recursos dedicados. Pero no ha sabido buscar los 250 millones de euros que hacen falta para aplicar la Ley ELA.

El gesto, que se ha querido interpretar como un avance en la visibilización, ha dejado en segundo plano a otros pacientes con enfermedades de alta mortalidad y baja visibilidad en la agenda pública de la titular de Sanidad.

Las voces de los afectados: ELA o cáncer

Mientras Mónica García enfoca en primer plano la menopausia, organizaciones de pacientes de enfermedades graves como la ELA y el cáncer aseguran que siguen esperando una atención que no llega: unos por la ley y otros por falta de tratamientos como ha pasado con las pacientes de cáncer de mama metastásico, por citar un ejemplo de muchos.

Por su parte, el cáncer, con su diversidad de tipos y tratamientos, sigue siendo una de las principales causas de muerte en España. Aunque se han logrado avances en la investigación y tratamientos, la falta de recursos y de medicamentos innovadores, hace que esta acción se critique.

Según varios representantes de asociaciones de pacientes, las medidas tomadas por el Ministerio de Sanidad han sido insuficientes. Pero el descontento no sólo proviene de los afectados, sino también de un sector importante de la comunidad médica, que siente que la ministra está desviando la atención de las verdaderas necesidades del sistema sanitario. Varios profesionales de la salud han manifestado que, si bien la menopausia es un tema relevante, la falta de recursos para combatir enfermedades graves y terminales debería ser una prioridad.