Yolanda Díaz ha comunicado a Pedro Sánchez que Sumar no apoyará el aumento del gasto militar. En un comunicado, tras la reunión mantenida en la Moncloa, la formación encabezada por la vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que el incremento del gasto en defensa «no garantiza una mayor autonomía estratégica, ni mayores cuotas de seguridad compartida» y exige priorizar la lucha contra el cambio climático. «Garantizar la seguridad europea pasa hoy por poner la cohesión social y la lucha contra el cambio climático en el centro de nuestras políticas. No habrá seguridad europea si no afrontamos la lucha contra la precariedad y la pobreza endémica que existe en el continente», asevera la formación.

Sánchez y Díaz han mantenido este martes un encuentro que ha durado alrededor de dos horas en el que han abordado la situación en Ucrania y los compromisos adquiridos para reforzar la seguridad del continente. Este encuentro se enmarca dentro de las reuniones que Sánchez va a mantener con las diferentes formaciones para que apoyen este aumento del gasto militar. Muchos socios del Gobierno, entre ellos Sumar y los partidos que integran esta formación, ya habían manifestado su negativa a apoyar este aumento.

Una posición que se ha mantenido tras la reunión celebrada en Moncloa. «El aumento del gasto en defensa de los Estados miembros de forma individual no garantiza la superación de los problemas de coordinación y falta de interoperabilidad de las Fuerzas Armadas de los distintos países de la UE. Es imprescindible avanzar en soberanía europea para ir superando la dependencia en esta materia de la OTAN y de EEUU, y de su complejo militar e industrial», afirman.

Díaz ha expuesto que es necesario un balance y un diagnóstico transparente de las necesidades y un proyecto claro que se haga cargo del cambio de paradigma geopolítico global que estamos viviendo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y con la guerra en Ucrania tras la invasión por parte de Rusia. «Es necesario, por lo tanto, impulsar una agenda social reforzada en Europa. La Cumbre Social de Oporto es una oportunidad para que España sitúe la cohesión social como elementos centrales de la seguridad europea, reforzando también la agenda social de la legislatura en nuestro país», asegura la formación en el comunicado.

Por su parte, Sánchez ha trasladado a la vicepresidenta que el incremento del gasto en seguridad y defensa no irá en detrimento del gasto social. Estas discrepancias dentro del Gobierno de coalición que complica al presidente del Gobierno la aprobación del incremento del gasto militar, ya que, ante la falta de Presupuestos necesita el apoyo de las distintas formaciones del Congreso para que salga adelante. De hecho, este jueves, Sánchez se reunirá con los distintos grupos de la Cámara Baja -excepto con Vox- para trasladarles de manera formal su intención de incrementar el gasto militar.

Mantienen su rechazo

Este mismo lunes, los socios habituales de Sánchez ya mostraban su rechazo. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, anunciaba su oposición frontal a cualquier subida del gasto militar. Vamos a lanzar una posición política frente a la espiral belicista que vivimos. La paz no se consigue ni con aumento del gasto militar ni con envío de tropas», aseguraba. El líder de IU explicaba que su formación ha solicitado una reunión al resto de partidos políticos de la coalición Sumar para tratar de fijar una posición conjunta. El político andaluz anunciaba que IU va a proponer una campaña de movilización a través de un despliegue territorial por las comunidades autónomas frente al rearme en la Unión Europea, que cuenta con el apoyo de Pedro Sánchez.

Podemos acusaba a Sánchez, de convertirse en un «señor de la guerra» y ha avanzado que su formación reclamará que cualquier aumento de gasto militar tenga que votarse en el Congreso de los Diputados y tildaban de «abominable», «deleznable» e «incomprensible» la deriva del Ejecutivo de aumentar el gasto en Defensa, al sostener que hacerlo conllevará recortes en los servicios públicos y los derechos sociales. Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, se ha mostrado en contra de aumentar el gasto en defensa porque, entre otras cosas, cree que esa política de rearme europeo es una manera «sumisa» de seguir los intereses del presidente norteamericano, Donald Trump.

De perfil se pone por el momento Bildu. Arnaldo Otegi afirmaba que el debate planteado a nivel nacional sobre el gasto en defensa «tiene muchas aristas» y «hay que hacerlo con una cierta seriedad» porque se da en un contexto en el que «hay una apuesta, parece ser, por el militarismo y por el autoritarismo del conjunto del planeta».