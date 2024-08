Moncloa prepara una ‘performance’ de ministros para arropar a Illa sin dar explicaciones por Puigdemont

Cinco miembros del Gobierno acudirán este sábado a la toma de posesión de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Un desembarco sin precedentes en Cataluña para un acto de estas características. Lo habitual es que a una toma de posesión, aunque el presidente sea socialista, acuda un único ministro en representación de Moncloa. A la de Pere Aragonés fue Miquel Iceta. De hecho en el caso de Isabel Díaz Ayuso lo despacharon con la delegada del Gobierno. Los socialistas quieren celebrar por todo lo alto la consecución de la Generalitat, algo que parecía imposible hace unos meses, pese a que el Ejecutivo no ha dado ni una explicación de cómo Carles Puigdemont pudo entrar y huir de España sin ser detenido. El control fronterizo depende del Ministerio del Interior.

La representación gubernamental, este sábado, la liderará la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. La sevillana estará acompañada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el de Industria, Jordi Hereu; la de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar). La gran ausencia será la de Pedro Sánchez, quien más se jugaba con la investidura de Illa, y que sigue de vacaciones en un lugar secreto fuera del país. El presidente únicamente dio señales de vida este jueves por la noche, tras el debate de investidura, para felicitar a su ex ministro de Sanidad a través de las redes sociales.

Hemos trabajado juntos en las circunstancias más adversas. Sé de tu amor por Catalunya. Conozco tu templanza, sentido común y capacidad de trabajo. Justo lo que necesita Catalunya. Serás un gran President. Catalunya gana, España avanza. ¡Enhorabuena, @salvadorilla! — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 8, 2024

Salvador Illa, que resultó investido con mayoría absoluta este jueves por la tarde, tomará posesión del cargo este sábado en un acto a las 12 horas en el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Una ceremonia solemne con más de un centenar de invitados. En dicho acto, está previsto que el presidente del Parlament, Josep Rull, lea el real decreto de nombramiento y que, posteriormente, el presidente saliente Pere Aragonés imponga la Medalla del cargo a Illa, quien concluirá el acto con un discurso, ya como 133 presidente de la Generalitat de Cataluña.

Este viernes por la mañana Salvador Illa ya se ha dejado ver por el Palau de la Generalitat para reunirse con Aragonés. Ambos han mantenido un encuentro privado antes de iniciar el tradicional traspaso institucional de funciones. La voluntad de Illa es comunicar a los elegidos su designación como consellers, pese a que ya se han ido conociendo algunos nombres, para nombrar su Govern a principios de la semana que viene. Albert Dalmau a Presidencia y Núria Parlon a Interior son los dos confirmados que formarán parte del Ejecutivo del nuevo presidente autonómico.

Además de Dalmau y Parlón, ambos con carné del PSC y jóvenes, pero con experiencia, Salvador Illa pretende incorporar también a algunas personas que anteriormente habían ostentado cargos en otras formaciones políticas. Es el caso de Santi Vila o Miquel Sámper, ex consejeros de Junts pel Sí y Junts per Catalunya; los ex líderes del PDeCAT y de las juventudes de Convergencia, Marta Pascal y David Bonvahí, o los ex de los Comuns y Comisiones Obreras, Joan Carles Gallego y Joan Coscubiela. De entre estos nombres se prevé que el primer secretario del PSC fiche a uno o dos independientes para su nuevo gobierno.