Una de las medidas que adoptó el Gobierno, para evitar el gasto innecesario de energía, fue la de obligar a los comercios a instalar un sistema de cierre de puertas automático. Con esta medida, según justificó el Ejecutivo, se pretendía evitar el escape de aire acondicionado del interior de las tiendas hacia el exterior. Una decisión que no gustó nada entre los comerciantes y hosteleros por el fuerte impacto económico que iba a tener en sus cuentas. Pese a esa imposición, a la que se están adaptando la mayoría de tiendas, bares y restaurantes de España, Moncloa no predica con el ejemplo y tiene las puertas de los diferentes edificios del complejo presidencial abiertas de par en par con el aire condicionado abierto.

Tal como ha podido comprobar OKDIARIO este martes tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros y cuando hacía más de una hora que todos los periodistas estaban en el interior, las puertas que dan acceso a la sala de prensa del edificio del Portavoz estaban completamente abiertas y fijadas en modo apertura. Lo que demuestra que no era un descuido de nadie. Además, en ese momento, dos encargados de mantenimiento estaban merodeando por la zona de acceso. Mientras, el hall, como las diferentes estancias que conforman este edificio, según se podía comprobar, tenía el aire acondicionado encendido.

En la misma sala, también, pese a que hay zonas con iluminación natural procedente del exterior, todas las luces estaban completamente encendidas. Algo que no sería necesario, pues a las dos del mediodía, con el sol que relucía en Madrid, espacios como el hall o incluso algunas zonas que albergan las cabinas de prensa, podrían haberse nutrido de la luz procedente de la calle sin necesidad de gastar energía. Una vez más, pues, el Gobierno de Pedro Sánchez no predicando con el ejemplo de aquello que impone sin consenso a los ciudadanos y a los comerciantes de nuestro país.

Rechazo

Los empresarios y hosteleros españoles están en contra de esta medida. Así lo relataron a los micrófonos de OKDIARIO hace unas semanas, cuando se aprobó el decreto, responsables de establecimientos de Madrid, Cataluña y Andalucía que advirtieron de los costes que tendrían para sus negocios. «No entran clientes si no ven la puerta abierta. Estas medidas no sirven para nada. Y no nos van a bajar las facturas, que son altísimas» apuntaban en declaraciones a este periódico algunos de ellos.