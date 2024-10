El ministro Óscar López pidió a Koldo el móvil de Aldama en pleno pelotazo: «Pásame el contacto»

El actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, tiene el teléfono del comisionista Víctor de Aldama, cerebro de la trama Koldo. Lo tiene desde que en agosto de 2020, en una conversación con Koldo García, éste se lo pasa a petición de López -ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez- para tratar un asunto relacionado con el Zamora Club de Fútbol, presidido por Aldama.

En aquel momento, López era presidente de Paradores. Así consta en una conversación de Whatsapp entre el ministro y Koldo que ahora figura entre el último material incorporado a la causa por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La conversación, según el material incautado por la UCO al que ha tenido acceso OKDIARIO y que adelantó Libertad Digital, surge el 14 de agosto de 2020, cuando la trama ya había extendido sus redes en la administración pública, colocando 54 millones de euros de mascarillas en Transportes, Interior, Baleares y Canarias, Koldo envía un archivo por Whatsapp a Aldama.

Se trataba de una captura de pantalla de una conversación a través de esta aplicación entre el ex asesor de José Luis Ábalos y el entonces presidente de Paradores, Óscar López; el que fuera hombre fuerte de Sánchez en el Congreso, luego defenestrado.

En ese chat, Koldo le reenvía a Óscar López un documento con el título «Presupuesto ZCF con entrada el 31 de agosto». Se trata, como puede verse en la captura, de un presupuesto presentado por Paradores a petición del Zamora Club de Fútbol, equipo propiedad de Aldama, que ese año realizó su pretemporada en el Parador de Puebla de Sanabria.

«Pásame el contacto»

No se sabe qué hablaron antes de compartir ese documento, pero la respuesta de Óscar López fue escueta: «Pásame el contacto del equipo». Tres minutos después, Koldo le envía la ficha de contacto de «Víctor Gonzalo Vivir» (en referencia al fondo inmobiliario Grupo Vivir, propiedad de Aldama).

«Cuando llegue, si llega hoy, te digo», le responde Aldama a Koldo tras ver la captura de pantalla de la conversación con Óscar López. El ex asesor contesta con un «Ok».

El resto de la conversación entre Koldo y Aldama de ese día discurre por otros derroteros: los que marcaron las irregularidades detectadas en el material sanitario entregado a Canarias y Baleares, así como las dificultades derivadas de estas a la hora de cobrar las mascarillas.

López ha sido uno de los ministros que más se ha significado en la defensa de Pedro Sánchez ante las acusaciones de corrupción. De hecho, participó en el show que el PSOE montó en redes para justificar la foto de Sánchez con Aldama, publicando una foto suya con el cantante británico Ed Sheeran.

Irregularidades en contratos de Paradores

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas ya asestó un duro varapalo al nuevo ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, por el descontrol en la contratación de Paradores, la empresa pública que dirigió entre 2018 y 2021. En un informe de fiscalización al que ha tenido acceso OKDIARIO, se señala que en dos años se firmaron 329 contratos menores, es decir, adjudicados a dedo, sin libre concurrencia de cualquier empresa. Sumaban un importe total de 3,8 millones de euros.

Además, en el 36 % de los contratos menores fiscalizados no se autorizaron de conformidad con lo dispuesto en el manual de gestión de la entidad. Esto es lo que encendió las alarmas del Tribunal de Cuentas que recomendó a esa empresa reducir el margen de discrecionalidad en las valoraciones para hacer encargos a empresas.

Se analizaron los años 2020 y 2021. La auditoría abarcó contratos por 60 millones de euros. Todo para verificar la legalidad en la actividad contractual de la entidad y revisar sus procedimientos de control interno. Durante el periodo analizado, en Paradores, que cuenta con 95 establecimientos, la fiscalización detectó un 32% del total adjudicado mediante contratación menor. También localizó un 43% del total adjudicado en contratos de obras, un 65% en contratos de servicios y un 88% del valor estimado de los acuerdos marco de suministro.

La búsqueda del mejor proveedor en cada momento no se estiló en muchas ocasiones. «En 22 lotes del acuerdo marco número 1, resultó adjudicatario un único proveedor, lo que representó un 24,44% sobre el total de 90 lotes», indican los fiscalizadores. «En siete de los doce lotes analizados con un solo adjudicatario, Paradores solicitó siempre al mismo proveedor local la oferta de precios, pese a no presentarla en ninguno de los casos, lo que impidió la competencia de precios prevista en los pliegos. La adjudicación a los proveedores locales se basó exclusivamente en el criterio precio, lo que no se ajusta a las reglas legales».