Miguel Tellado: «Marlaska es un ministro indigno que no debería seguir ni un día más»

PREGUNTA- Otro asunto muy sensible es el de Melilla. Ustedes han pedido la dimisión de Marlaska y la comparecencia de Pedro Sánchez. No sé cuanta confianza tienen en que esas iniciativas salgan adelante.

RESPUESTA- Lo de la valla de Melilla es tan dramático que avergüenza a la inmensa mayoría de españoles. Nosotros creemos que un ministro del Interior no puede mentir y Marlaska ha mentido a toda España con un relato de hechos que ha quedado claramente desmentido a través de la emisión de una serie de vídeos. Ha mentido a todos los españoles. Es un ministro indigno que no debería seguir ni un día más al frente de ese Ministerio. La actuación irresponsable de Grande-Marlaska daña la imagen y la reputación internacional de nuestro país. Esos lamentables sucesos fueron en territorio nacional, en suelo español. Además, permitieron la entrada de agentes de la policía marroquí que actuaron en territorio nacional y todas esas circunstancias que hemos conocido por los medios de comunicación. España no merece un ministro del Interior que mienta, que adultere la realidad para proteger su incompetencia. Marlaska debe dimitir y, si Marlaska no dimite, debe ser cesado. Si Pedro Sánchez no cesa a Marlaska, se hace corresponsable de los graves hechos sucedidos. Grande-Marlaska fue un gran juez y ha sido un nefasto ministro del Interior. Y creo que por respeto a sí mismo, por su propia trayectoria, debería decir ‘me he equivocado’. Primero aceptando ser ministro de Pedro Sánchez y luego en el día a día. Debería irse a casa, sería lo razonable. Lamentablemente creo que eso no lo va a hacer y lamentablemente creo que Pedro Sánchez tampoco lo va a cesar y por lo tanto se demuestra qué tipo de gente nos gobierna: un mal ministro y un peor presidente.

P.- Queda ya poco más de un año para las elecciones generales, ¿está seguro de que va a producirse el cambio de ciclo o es de los que piensan que todavía queda mucho partido?

R.- Yo creo que lo importante no son las opciones electorales de ningún partido, lo importante es el país. Hoy España atraviesa una situación tremendamente grave y los españoles lo saben. Los españoles lo saben cuando van al supermercado y ven cómo la cesta de la compra se ha incrementado en torno a un 40% y es inasumible; lo ven cuando acuden a una gasolinera y ven lo que cuesta llenar el depósito; lo saben cuando analizan la situación del mercado laboral, porque, aunque han maquillado el sistema para computar el paro en nuestro país, todos tenemos en nuestro entorno gente con dificultades para encontrar o mantener un puesto de trabajo.

España atraviesa una situación francamente grave. España no puede resistir cuatro años más de Pedro Sánchez. Como país, como Estado, como nación. Nosotros tenemos un año para constituirnos en alternativa real de gobierno y decirle a los ciudadanos que tenemos un proyecto de país, que queremos cambiar las cosas, que queremos que en España se vuelva a respetar la Constitución, que queremos que en España el Estado de Derecho se respete, que tenemos un país en el que no podemos estar sometidos a lo que diga Bildu, a lo que diga Esquerra Republicana de Cataluña o a lo que prediquen desde Podemos. Ésa no es la España que hemos construido entre todos a lo largo de los últimos 40 años de democracia.

Estamos en uno de los peores momentos de nuestra historia. Estamos en una encrucijada histórica con el peor gobierno que ha tenido nunca España. La cosa empezó mal. Es el primer gobierno de coalición, una coalición nefasta, un gobierno completamente dividido. España necesita un cambio y nosotros tenemos un año por delante para ganarnos la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Hay una pulsión de cambio y nosotros queremos representar esa esperanza en un futuro mejor.