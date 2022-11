«Pedro Sánchez debe venir al Congreso a explicar por qué está tapando y ocultando al ministro Marlaska», dice Ana Vázquez, portavoz de Interior del Partido Popular en el Congreso, que desvela, según su grupo, el listado de mentiras con las que el Gobierno intenta maquillar la tragedia del último asalto a la valla de Melilla. Pide la dimisión del ministro Grande-Marlaska y la comparecencia inmediata de Pedro Sánchez en el Parlamento.

PREGUNTA.- Ustedes sostienen que Pedro Sánchez y el ministro Grande-Marlaska nos están mintiendo sobre la tragedia de la valla de Melilla en junio, ¿en qué nos están mintiendo?

RESPUESTA.- Nos han mentido en varios temas, pero el más importante es el motivo por el que se produce todo esto, que es que tenía abandonados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Melilla. Llevamos mucho tiempo pidiéndole más medios y además teníamos el precedente del mes de marzo de una avalancha, y no envió más medios ni personales ni materiales. En junio hubo esta avalancha y sigue sin enviar más medios. Bueno, ayer ya por fin envió 150 cascos, para una plantilla de 500 agentes. Algo obviamente insuficiente que obliga a los guardias a pasarse los cascos de unos a otros.

P.-¿Qué nos han ocultado sobre lo que ocurrió ese día de la avalancha mortal de Melilla?

R.-Lógicamente, quiso ocultarnos (Grande-Marlaska) que ese día no tenía efectivos, que sólo había cinco personas allí en la aduana y que tuvieron que replegarse porque dos agentes cayeron heridos. Tampoco quiso decir que habían llamado a Marruecos para que ayudase a la Guardia Civil a desalojar el edificio de la aduana. Entonces, nos ocultó que había habido una intervención de la policía marroquí en suelo español, y después nos ocultó que los hechos se habían producido en suelo español igualmente, como comprobamos el otro día, que allí fue donde se fueron amontonando los inmigrantes cuando quedaron atrapados.

Las mentiras son flagrantes, en las últimas horas el propio ministerio negaba que hubiera habido una actuación coordinada con Marruecos, cuando Sánchez el 24 de junio dijo que había sido una actuación conjunta y coordinada con Marruecos, y además dijo que se había resuelto bien a pesar de los muertos y los 55 heridos de la Guardia Civil.

P.- El Defensor del Pueblo también cuestiona las explicaciones del Ministerio de Interior.

R.- Nos mintieron mucho y además en reiteradas ocasiones, y lo siguen haciendo. El propio Defensor del Pueblo dice que Marlaska miente y sigue sin enviarle una hora y media de grabaciones, y la propia Fiscalía dice que le faltan vídeos e Interior no se los envía. El Parlamento Europeo le pide explicaciones y Marlaska se niega a darlas.

P.- ¿Tenemos una frontera segura en Melilla?

R.- En absoluto, y se ha visto la vulnerabilidad en Ceuta y Melilla. Ha sucedido en Ceuta con una avalancha de 8.000 inmigrantes, en Melilla dos veces. En este momento no hay un plan para la frontera Sur de España, está totalmente desprotegida sin medios materiales ni personales.

P.- ¿Y la colaboración con Marruecos?

R.- No es tal. Nos quieren vender que las relaciones son muy buenas, pero hemos visto que no hay alertas tempranas por parte de Marruecos avisando de las avalanchas, hemos visto también que el 50% de los inmigrantes que entran en España son de nacionalidad marroquí. Tampoco cumple Marruecos el Acuerdo de Readmisión. Más bien tenemos una relación de sometimiento con Marruecos por algún motivo que desconocemos, que les hizo cambiar la política con el Sáhara y todo lo demás. Esto es más que sospechoso. Desconocemos, si es por el grave incidente de espionaje con el programa Pegasus, porque no nos informan de nada.

P.-¿En qué situación deja esto a Marlaska?

R.- Yo creo que ha perdido toda credibilidad, que su reputación está por el suelo y que un ministro del Interior no puede estar a este nivel. Debería irse porque está haciendo incluso mucho daño a las FCSE, las está comprometiendo y puede arrastrarnos a una Comisión de Investigación. En este momento le pido que sea sensato y se vaya a su casa, que este señor ha utilizado desde siempre el ministerio como un cortijo propio y del PSOE.

P.- ¿Ese es el motivo por el que han pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para dar explicaciones de Melilla?

R.- Hace dos semanas pedimos la de Grande-Marlaska y que trajera los vídeos, pero no hizo caso. Se parapeta en que no quiere hablar en «caliente» cuando han pasado más de tres de meses del asalto a Melilla. Entonces, debe venir la única persona que le da credibilidad a las palabras de Grande-Marlaska y quiso cerrar precipitadamente este tema diciéndonos que fue bien resuelto. Estamos ante el asalto más mortífero que ha tenido lugar en las fronteras españolas y por eso el señor Pedro Sánchez tiene que venir a dar explicaciones de por qué está tapando y ocultando al ministro Grande-Marlaska.