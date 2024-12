Los mutualistas de Muface se preparan para movilizaciones mientras esperan que salga adelante la licitación para recibir asistencia sanitaria. Hay cuatro millones de personas que temen quedarse en un limbo. Están preocupadas aquéllas que tienen enfermedades graves o que esperan una operación. Por ello, hay miedo e incertidumbre entre los mutualistas de Muface: algunos necesitan operaciones que no les cubren sus compañías.

Las tres aseguradoras que hasta ahora prestaban atención en Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no se presentaron a la nueva licitación para los años 2025 y 2026 convocada por la dirección de Muface porque el Gobierno planteó una subida en las primas del 17,12%, por debajo de la petición de las aseguradoras, que estaba en torno al 40%.

Al quedar desierta la licitación, el Gobierno abrió un plazo de diez días hábiles, desde el 21 de noviembre hasta el 4 de diciembre, para que las aseguradoras notificaran a Muface a qué precio prestarían el servicio sanitario, especificando las primas fijas que se tendrían que abonar por cada grupo de edad para cada ejercicio del nuevo concierto (2025, 2026 y 2027). La primera licitación para el concierto abarcaba el periodo 2025-2026, pero la consulta preliminar establece un periodo de vigencia estimado del nuevo concierto de tres años, de 2025 a 2027.

Tras cerrarse el plazo de consulta el pasado miércoles, DKV ha trasladado a Muface que la subida de la prima por cada asegurado dentro de la licitación de asistencia sanitaria a funcionarios debería subir un 40,6% y ha pedido a la mutualidad que los fármacos o coberturas que se incluyan en el sistema público de salud no se incorporen al convenio en vigor, sino al siguiente que se firme.

Asisa también ha participado en el proceso de consulta preliminar de Muface pero ha declinado hacer ningún comentario al respecto sobre el contenido de la documentación que ha remitido a la mutualidad.

Por su lado, Adeslas, que ha estado informando a lo largo de noviembre a sus mutualistas por carta de que no se presentaría al nuevo concierto y que les facilitaría atención sanitaria hasta el 31 de enero de 2025, ha acudido a la consulta y ha trasladado «varios anexos» donde reitera la posición de la empresa, analiza las «nuevas circunstancias» y ofrece datos que «sustentan» su posición.

Los sindicatos representantes de los trabajadores públicos mutualistas han convocado dos movilizaciones para la próxima semana en defensa de Muface, después de que la primera licitación del concierto sanitario quedara desierta porque las aseguradoras no se presentaron a la renovación del convenio al no considerar suficiente la subida de la prima propuestas por el Gobierno. La próxima semana están convocadas dos movilizaciones para pedir un nuevo acuerdo para Muface: por un lado, el miércoles 11 de diciembre los sindicatos CCOO, UGT, ANPE, Adide, USIE, UFP, SUP, Acaip y SIAT se concentrarán por la mañana y por la tarde tanto en Madrid como en todas las capitales de provincias españolas.

Dichos sindicatos han convocado una manifestación por la mañana a las 10:30 horas en Madrid en la sede de Unespa (patronal de las aseguradoras), mientras que por la tarde, entre las 17:00 y 18:00 horas, dependiendo de cada provincia, se concentrarán en la sede de Muface en Madrid y en sus respectivas delegaciones provinciales.

Los sindicatos convocantes han indicado que en esta manifestación los trabajadores públicos asistidos por Muface estarán acompañados también por los funcionarios de la Justicia de Mugeju, que de igual manera son objeto de complicaciones en su prestación sanitaria.

Los representantes de los trabajadores han asegurado que saldrán a la calle para exigir al Gobierno una nueva licitación de Muface y a las aseguradoras, responsabilidad para que se suscriba «lo antes posible» a un nuevo convenio que garantice la continuidad del concierto sanitario.

Desde el sindicato CSIF también han convocado para el próximo sábado 14 de diciembre una «gran movilización» delante de la Dirección General de Muface en Madrid para la defensa del concierto sanitario.