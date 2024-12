El 4 de diciembre se cumplía el plazo para que las aseguradoras indicaran al Gobierno el precio que están dispuestas a aceptar para participar en la próxima licitación de Muface. En concreto, en la primera licitación, el Gobierno propuso una subida de la prima del 14% para los próximos dos años. Esta cifra es inferior a la subida del 24% que había deslizado Muface en un principio, por lo que todas las aseguradoras rechazaron esta oferta. Sin embargo, en la nueva consulta que ha hecho el Gobierno sí que se ha confirmado que han participado Asisa y DKV. En concreto, DKV ha asegurado que la prima que pide es del 40,60%, a un año en Muface y del 30,35% en Muface Internacional, también a un año. Por tanto, el Gobierno deberá de subir su oferta un 35% para que las aseguradoras la acepten, ya que se trata de la cifra media que ha obtenido OKDIARIO de las consultas que ha realizado a diferentes aseguradoras.

Como consecuencia del fracaso de la primera licitación, el Gobierno ha tenido que hacer una consulta para que las aseguradoras expongan el precio que están dispuestas a aceptar y las condiciones. En un principio, se cree que todas las aseguradoras que colaboran con Muface han participado en esta consulta: Asisa, DKV, Sanitas, SegurCaixa, etc. Aunque, las mayores dudas surgen en torno a Adeslas, que ya anunció a sus mutualistas de Muface vía email que no iba a prestarles servicio al finalizar su acuerdo con el Gobierno.

Decisión de Asisa y Adeslas sobre Muface

Adeslas ha sido la primera aseguradora que ya ha comunicado a los mutualistas de Muface que dejará de atenderles desde el 31 de enero, cuando caduca el actual acuerdo después de que la licitación para los dos próximos años quedara desierta recientemente.

Por tanto, esta comunicación tan contundente hace a muchos pensar que Adeslas puede que no haya participado en esta consulta y que tampoco participe en la próxima licitación.

Mientras que en el caso de Asisa ya se conoce que sí que ha participado en esta consulta y que ya han trasladado al Gobierno cuál sería la cifra con la que estarían de acuerdo. No obstante, desde Asisa no han querido confirmar la cifra de la prima que han pedido.

SegurCaixa no confirma su participación

Desde SegurCaixa Adeslas no se ha querido asegurar si han participado en esta consulta o no: «No vamos a hacer ninguna declaración, vamos a dejar que la Administración lo comunique como crea conveniente»

Con respecto a si se convoca una segunda licitación, fuentes cercanas a SegurCaixa Adeslas han indicado que: «No sabemos cuánto será la prima, ni en qué términos se produciría esta segunda licitación. No podemos tomar ninguna decisión. Ahora, de momento, estamos esperando a que acabe de hablar la Administración».

Asimismo, con respecto a Sanitas, que es otra de las aseguradoras que ha participado en algunas licitaciones con Muface, también se desconoce si ha participado en esta consulta que ha hecho el Gobierno y se va a querer formar parte de las aseguradoras que se incluirían en esta segunda licitación.