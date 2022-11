Hace dos meses Samuel Vázquez, un policía nacional que trabaja en un Grupo Operativo de Respuesta (GOR) en la zona sur de Madrid y es presidente de la Asociación Policías para el Siglo XXI, presentó su informe de lo que preveía para el futuro sobre las bandas latinas en Madrid. Su visión no era ni es nada halagüeña para la seguridad de los madrileños y su respuesta a una pregunta del diputado socialista Javier Guardiola se hizo viral en vídeo. Dos años antes un podcast de Vázquez también tuvo 900.000 visualizaciones, además de que todos sus vídeos tienen una gran difusión y estos son los motivos, según cree el propio afectado, por los que Interior le propone ahora para un expediente disciplinario, aunque «lo que aducen es el posterior enfrentamiento con un mando de la Policía Nacional».

Además de llevar 20 años en las calles de la capital Samuel es grado en Criminología por la Universidad de Salamanca y siempre aparece como experto en los medios de comunicación y presidente de la» Asociación Policías para el Siglo XXI». Hace una semana Samuel recibió la notificación de que se le había abierto un expediente administrativo por falta grave o muy grave lo que podría acabar desde suspensión de empleo y sueldo hasta la expulsión del Cuerpo.

11/17 -🔴J.Guardiola dice que no aportamos datos. ✅«Según datos del ministerio del interior suben todos los delitos violentos, agresiones sexuales, palizas y apuñalamientos, homicidios y tentativas… El índice de criminalidad da el mismo valor a una violación que a un hurto». pic.twitter.com/XMh88LtSfL — Policía S.XXI (@PoliciaSXXI) October 10, 2022

Los hechos por los que se le abren expediente se remontan a hace un año, por la denuncia de un mando policial en relación a hechos ocurridos hace dos años, donde el podcast de Samuel Vázquez recogía una crítica al modelo policial y la necesidad de cambiarlo. Un sindicato de Policía, la ASP, puso una denuncia a este mismo mando hace dos años por escribir en Twitter vestido de uniforme. La Dirección General de Policía (DGP) abrió entonces un expediente al mando, pero a los seis meses caducó y quedó en nada.

Pero en ese intercambio de opiniones Samuel Vázquez escribió frases que se guardaron en un cajón y un podcast ahora se han desempolvado. «No hace falta ser muy listo para entender que aquello de hace un año es una excusa por las declaraciones de crítica que hago como presidente de mi asociación y como escritor ahora, nunca hablo como policía porque no represento a esa institución y no me gustaría que una declaración mía manchase el Cuerpo, algo sagrado para mí», explica.

Por ejemplo, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Samuel Vázquez aguantó que el diputado de Podemos Serigne Mabayé le llamase racista porque se negaba a poner el adjetivo «juveniles» en vez de «latinas» a las bandas. La respuesta del policía y portavoz de la asociación fue que el problema «no tenía nada que ver con la raza ni la nacionalidad sino con el origen y la cultura». De hecho, otra respuesta a una pregunta de Javier Guardiola, del PSOE, donde desmontaba las estadísticas de Interior sobre delitos en nuestro país, también se hizo viral y lo cierto es que Vázquez tiene un gran seguimiento en redes sociales.

Lo que Samuel Vázquez sospecha es que a raíz de subir a sus redes sociales este podcast y del éxito de su comparecencia en la Asamblea de Madrid sobre bandas latinas, que casi fue seguida por un millón de personas, es cuando se activa la maquinaria del expediente administrativo porque «no tiene sentido tenerlo un año guardado en un cajón y desempolvarlo de repente cuando este vídeo y otros están teniendo mucho más éxito», dice. Además su cuenta privada de 40.000 seguidores fue cancelada después de un ataque masivo y coordinado de Red Birds, un colectivo especializado en tumbar cuentas con denuncias masivas a Twitter España.

Ya en el año 2018 Samuel Vázquez había comparecido como experto en el Congreso de los Diputados para anunciar un aumento de un tipo nuevo de delincuencia en España que se iba a producir en los próximos cinco años. Lo cierto es que el tiempo fue dando la razón a Vázquez, ya que su predicción se ha cumplido tal y como él anunció y los índices de delincuencia se han disparado en los últimos años. Su libro escrito junto a Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación y guardia civil, Don´t fuck the Police ha sido muy vendido entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.