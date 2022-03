El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la movilización de más de 15.000 agentes para «reprimir las actuaciones violentas» que se están produciendo durante la huelga indefinida convocada por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte por los altos precios de la gasolina. Así lo ha anunciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. La ministra se ha referido a los huelguistas como «un grupo de ultras» que intentan «someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por palos, clavos y piedras».

«No podemos permitir que sometan a ese país a un pulso que no vamos a tolerar, estamos trabajando con el Ministerio de Interior y hemos movilizado más de 15.000 agentes para reprimir estas actuaciones violentas que no representan al sector. Somos sensibles pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot», ha asegurado este jueves Raquel Sánchez después de reunirse con todos los representantes de todos los sectores del ámbito de su departamento, incluidos sindicatos, responsables del Ministerio y de empresas públicas dependientes. Este miércoles también se reunió con las patronales mayoritarias de los transportistas.

La ministra de Transportes ha tachado de «ultras» a los convocantes de este paro por estar apoyados «en muchos casos apoyados por la ultraderecha». «Está bastante claro quiénes son los que están amedrentando a los transportistas. Están evitando que la mayoría de los transportistas ejerzan su derecho a trabajar», ha apostillado.

Raquel Sánchez ha trasladado el «compromiso» del Ejecutivo de Sánchez con todos los actores económicos afectados por la huelga de transportes. La ministra ha recalcado que el Gobierno contará con ellos para elaborar el plan de choque económico de medidas amortiguadoras de los efectos de la invasión rusa de Ucrania en la economía española, que se aprobará en el Consejo de Ministros del día 29 de marzo.

La cadena de suministros ya se ha visto afectada por la huelga y toda la industria ha pedido al Gobierno que actúe con urgencia para asegurar el abastecimiento, ya que los productos no están llegando a las fábricas y demás centros de producción.

«Son de ultraderecha»

La portavoz el Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, también ha arremetido contra los convocantes de este paro y ha tratado de criminalizarlos al asegurar forman parte de «posicionamientos de la ultraderecha».

«Es un boicot y no una huelga. Es una acción minoritaria de transportistas que no están ejerciendo su derecho a la huelga, sino que están boicoteando al resto de trabajadores y al sector que en este momento tan complicado trabajan para garantizarnos los alimentos y productos de primera necesidad», ha asegurado este jueves Rodríguez en un acto del PSOE en Sevilla.