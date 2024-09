El sinsentido del control migratorio del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska con Marruecos no tiene límites a tenor de la surrealista historia que vivieron los policías del aeropuerto de Madrid-Barajas durante la madrugada del pasado lunes. El plan era devolver a Marruecos a 50 inmigrantes ilegales, pero 39 de ellos se negaron a embarcar en el vuelo y los once restantes fueron devueltos a España por el país vecino en cuanto pisaron suelo marroquí. El resultado: ni uno solo de los 50 inmigrantes fue expulsado y el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska malgastó recursos humanos y materiales en la operación fallida.

Este nuevo episodio de descontrol migratorio arrancó la noche del domingo 29 de septiembre en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En ese momento, el Ministerio del Interior se dispone a expulsar a Marruecos a 50 inmigrantes ilegales que no han obtenido el derecho de asilo en España.

El plan es que los 50 inmigrantes regresen a Marruecos en un vuelo regular de una línea privada, pero al llegar el momento de embarcar, 39 de los inmigrantes se niegan a volar y manifiestan su oposición con fuerza coaccionando al piloto. El comandante del vuelo, ante la actitud amenazante de los inmigrantes, decidió no llevarles en su avión porque «comprometerían la seguridad a bordo de la nave». La Policía no pudo hacer otra cosa que volver a conducir a los 39 «amotinados» a las salas de asilo del aeródromo madrileño.

Marruecos los devolvió

Sólo 11 de los 50 inmigrantes rechazados por España volaron la noche del domingo hasta Marruecos, sin embargo estuvieron de vuelta en España antes de terminar la madrugada del lunes. En cuanto pusieron pie en tierra, Marruecos devolvió a los once inmigrantes a España y los policías que les acompañaron hasta el vuelo fueron los que volvieron a recibirles unas horas después.

El resultado de la operación de Marlaska es de cero inmigrantes ilegales repatriados a Marruecos. Según fuentes policiales, no es la primera vez que ocurre.

Fuentes del aeropuerto afirman que los inmigrantes que entran de forma ilegal en España solicitando asilo tienen dos maneras de evitar su repatriación.

La primera de ellas consiste, explican las mismas fuentes, en solicitar el asilo una y otra vez aunque los jueces se lo denieguen. La legislación española no establece un límite para las peticiones de asilo y, así, los inmigrantes que han visto rechazado su asilo logran asentarse de forma indefinida en las salas de Barajas hasta que el Estado les encuentra una solución, como trasladarles a un centro de acogida para solicitantes.

Los policías también están acostumbrados a otra argucia que los inmigrantes emplean para no ser repatriados a su país. No es la primera vez que en los momentos previos a embarcar en un vuelo de vuelta a su país organizado por el ministerio de Grande-Marlaska los inmigrantes se niegan a subir al avión y protestan con fuerza y cierta agresividad, cuando no amenazan directamente con provocar altercados durante el vuelo. Ante semejante situación, muchos pilotos rehusan embarcar a los inmigrantes porque creen que podrían comprometer la seguridad del vuelo y del resto de viajeros. El resultado es el mismo, los inmigrantes son devueltos a las salas de peticionarios de asilo, que poco a poco se van saturando.

La Fiscalía alerta

Precisamente, la última memoria anual de la Fiscalía de Madrid advierte que en el último trimestre del año 2023 ha habido una «llegada masiva de migrantes no acompañados indocumentados de manera incontrolada a través del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en vuelos procedentes de Casablanca y con destino diferentes países sudamericanos, que no solicitan visado de tránsito».

La Fiscalía alerta de que todo esto «ha favorecido la inmigración irregular y la proliferación de llegadas de personas que dicen carecer de documentación y que, una vez en la zona de tránsito, no continúan su viaje sino que solicitan asilo en nuestro país colapsando el aeropuerto pero también los recursos de acogida».

Según la Fiscalía de Madrid, «se ha pasado de 213 diligencias de determinación de la edad en el año 2022, a 404 en 2023; 203 en los meses de noviembre y diciembre, quedando 94 pendientes de incoar a 31 de diciembre, pues no ha sido posible asumir la avalancha de asuntos diarios de esta naturaleza (más de 25 algunos días) que han tenido entrada en la sección, y que se suman a los otros muchos asuntos que se tramitan y tienen entrada en esta área».