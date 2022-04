El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha intervenido este viernes en el XX Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla, un cónclave en el que ha expresado su lealtad hacia el partido. «Considero un honor ser militante del Partido Popular y lo seguiré siendo siempre», ha afirmado el ex presidente que, además, ha aprovechado su discurso para criticar la «puerilidad» en la política española. «El todos, todas y todes me saca de mis casillas», ha dicho.

Además, Rajoy ha recordado sus años al servicio de España, etapa de la que ha destacado «el apoyo y la ayuda» que los miembros del partido le brindaron «durante tantos años». «Dije entonces y lo reitero que es un honor haber podido trabajar para España y los españoles. Considero un honor haber sido vuestro presidente. Nunca olvidaré vuestro apoyo y vuestra ayuda de tantos años. Siempre guardaré un espacio muy grande en mi corazón para el PP», ha subrayado.

«Sigo estando a disposición de todos. Sigo dispuesto a aportar lo que se me pida por el bien de nuestro partido. Tengo claro cuál es mi papel. No espero ningún protagonismo ni ningún reconocimiento», ha aclarado el ex presidente.

Rajoy ha continuado su discurso halagando la capacidad de Alberto Núñez Feijóo para asumir el liderazgo del Partido Popular. «Se ha ganado una ola de entusiasmo por parte de muchísimos españoles. Su capacidad está acreditada. Le hemos escogido como el mejor para liderar esta nueva etapa del Partido Popular», ha señalado Mariano Rajoy.

Asimismo, Rajoy ha alertado sobre la necesidad de estar unidos. «Nuestra historia como partido demuestra que cuando estamos unidos podemos ganar pero si estamos divididos perdemos siempre. Mantener esa unión es una responsabilidad de todos: del líder, de los cuadros y de los militantes», ha advertido.

Puerilidad

El ex presidente ha continuado haciendo referencia a la crisis política y de partidos que atraviesa España. «Ahora proliferan los partidos populistas de derechas y de izquierdas. Partidos chantajistas y visagristas. Frente a tanta división y frente a tanto localismo el PP es el único partido que puede levantar a la nación». En este sentido, Mariano Rajoy también ha hecho mención a la «puerilidad» en la política española. «El todos, todas y todes me saca de mis casillas», ha dicho.

Rajoy ha llegado pasadas las 16:30 de la tarde acompañado del eurodiputado Estaban Gonzalez-Pons. El ex presidente fue recibido entre aplausos y vítores de los afiliados y compromisarios que se encontraban a la entrada del Palacio de Congresos de Sevilla que acoge el XX Congreso Nacional del Partido Popular en el que Alberto Núñez Feijóo será proclamado nuevo presidente de la formación.