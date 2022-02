El presidente del PP en Castilla y León y candidato a ser reelegido, Alfonso Fernández Mañueco, se suma al presidente de la Xunta de Galicia y líder del PP en esa comunidad, Alberto Núñez Feijóo, para presionar a Pablo Casado. «Hay un problema que debe atajarse de manera inmediata», ha defendido Mañueco en alusión a la crisis abierta en su partido entre el presidente de la formación y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El dirigente popular ha asegurado que trasladará a la dirección nacional del PP «la voz de la gente del PP de Castilla y León», que es la misma que «quiere una solución rápida, inmediata y eficaz que apueste por la unidad».

En este sentido, Alfonso Fernández Mañueco ha recalcado la «lealtad» hacia Pablo Casado, la misma que le obliga a trasladarle en persona «cuál es su opinión» y no en una rueda de prensa.

Alberto Núñez Feijóo ha instado públicamente este lunes a Pablo Casado a tomar «decisiones» para salir de la grave crisis en la que se encuentra el PP. El dirigente gallego ha advertida que estas decisiones «serán decisiones que no serán fáciles, pero deben ser urgentes».

En esta misma línea también se ha pronunciado Isabel Díaz Ayuso. «La situación del PP es insostenible, nos estamos desangrando y necesita un giro absoluto. Todo esto no puede salir gratis. Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades», ha indicado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

«Reunión decepcionante»

Alfonso Fernández Mañueco ha mantenido este lunes una reunión con el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, enmarcado por las elecciones autonómicas del pasado 13 de febrero. El dirigente popular ha calificado esta reunión de «profundamente decepcionante» puesto que él «ha venido únicamente a hablar de Castilla y León» y Tudanca ha estado «más preocupado de seguir las instrucciones de Pedro Sánchez».

El candidato del PP le ha pedido a Tudanca que «asuma su derrota» en los comicios autonómicos para que ambas fuerzas puedan sentarse a dialogar y ha lamentado los «rechazos, evasivas o silencios» recibidos por parte de los socialistas en la reunión.

«Que el PSOE asuma que quien ha ganado en Castilla y León ha sido el PP. Tudanca no ha asumido su derrota, es lo primero que tiene que hacer para poder sentarnos. Se han limitado a hablar de un ayuntamiento no sé dónde, de la comunidad autónoma de no sé cual, de esta fuerza política, de otra fuerza política. Esto son maniobras de distracción y excusas», ha enfatizado Mañueco.