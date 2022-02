«La situación del PP es insostenible, nos estamos desangrando y necesita un giro absoluto». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intensifica su ataque a la dirección nacional, a la que hace responsable de haber causado un daño absoluto a su presunción de inocencia y haber desatado un persecución contra su familia. «Todo esto no puede salir gratis», ha proclamado ante los medios de comunicación tras inaugurar una biblioteca en Boadilla del Monte.

Ayuso ha dejado claro que, ante el futuro que se avecina en el PP, «mi sitio es Madrid y no me moveré». “No ha habido ninguna guerra Ayuso-Casado porque yo nunca he pretendido sustituirle. Yo no quiero estar en su lugar porque mi sitio es Madrid”, ha comentado la dirigente regional. También ha afeado que el PP «se está hundiendo en las encuestas».

Para la presidenta, «esto no puede pasarse por alto» y «es gravísimo lo que sucedido». «Evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender que todo siga igual. No sé, alguien tendrá que decidir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades», ha afirmado.

«Si tiene que haber dimisiones en el PP, se tendrá que ver en estos días, no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa y tener el trato que se le está ofreciendo a mi familia, que se la persigue con cámaras hasta en el pueblo. Se están todo el rato contando en los medios de comunicación medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de quince años», ha relatado Ayuso. Sobre la opción de convocar un Congreso Extraordinario en el PP, la presidenta madrileño dice: «Se tendrá que decidir estos días».

Agradecimientos

La presidenta ha agradecido los “múltiples gestos de cariño” recibidos estos días y reitera que su compromiso “está y seguirá en Madrid”.»Los madrileños, de izquierda a derecha, incluso gente que nunca había votado antes, me dieron su confianza hace menos de un año, el 4 de mayo. Por todos ellos, la vida en la Comunidad de Madrid va a seguir con normalidad», ha esgrimido.

«Con la agenda que tengo programada de aquí a los próximos meses quiero recuperar la normalidad en la Comunidad de Madrid: esta mañana he recibido en embajador, mantendré reuniones institucionales durante todo el día y mi último evento empezará a las 7 de la tarde», ha expuesto Ayuso.

Según ha asegurado, Ayuso se centrará ahora en su día a día en la Puerta del Sol. «Lo primero que quiero demostrarles a los madrileños es que la Comunidad de Madrid, su gobierno, no va a dejar un solo momento de atender a sus responsabilidades y les prometo que haré todo lo que esté en nuestra mano para que el ritmo no decaiga, que no nos detendremos y seguiremos trabajando por los intereses de todos los ciudadanos que viven y trabajan todos los días en la Comunidad de Madrid», ha apuntado.