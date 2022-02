Isabel Díaz Ayuso enviará a la Fiscalía toda la documentación del contrato de su hermano para desmontar «las insidias». «Me han arrastrado maliciosamente a la Fiscalía, no pasa nada, vamos a por ello», ha indicado este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En la inauguración de la Biblioteca Princesa Leonor en Boadilla del Monte, Ayuso ha dicho que está siendo objeto de «un cruel ataque político» y ha tenido palabras de agradecimiento a las numerosas muestras de apoyo de los últimos días. «Lamento que con lo bien que vamos en Madrid tenga que soportar ahora mismo esto. Confío en que siga la recuperación que ya se nota en toda la Comunidad de Madrid», ha agregado. Así mismo, ha pedido que no confíen en ella «por el cariño»: «Lo que digo es cierto, es completamente ejemplar».

Sobre el contrato para comprar mascarillas para el hospital de campaña de IFEMA, Ayuso ha apuntado que «trajo material cuando no lo había» y ha subrayado que «nadie del Gobierno regional intervino en él».

«No encontrarán ni un minuto de mi vida dedicado a ayudar a mis familiares», ha asegurado. «Llevo dos años y medio aquí, habría emails, conversaciones… pero no hay nada. Vivo de una manera austera y completamente normal. Lo digo con contundencia, no lo haría así si no estuviera segura», ha expresado Ayuso.

Ayuso confía en que las denuncias ante la Fiscalía queden en nada como ha sucedido con los asuntos relacionados con la habitación de hotel que ocupó cuando fue contagiada por Covid-19, los protocolos para las residencias de ancianos en la pandemia y las ayudas a la empresa de su padre desde Avalmadrid.

Situación en el PP

Preguntada sobre la crisis abierta en el PP, ha dicho que «se abre un escenario incierto y espero que se resuelva rápido». «La situación es muy grave, es insostenible, nos hundimos en las encuestas. A mi familia se hace daño, pero también a la Comunidad de Madrid».

En todo caso, Ayuso descarta dar un paso al frente en el partido. «Los madrileños me dieron su confianza hace menso de un año y no puedo abandonar ese compromiso», ha apostillado. «La Comunidad de Madrid trasciende a cualquier partido. No ha habido ninguna guerra Ayuso – Casado como se ha dicho, yo nunca he pretendido ocupar su puesto. Mi sitio es Madrid. No quiero reemplazarle. No me voy a mover de mi responsabilidad», ha enfatizado.

A continuación ha dicho que esta crisis abierta «no puede pasarse por alto o quedar gratis causar un daño a la Comunidad de Madrid». «Se ha robado mi presunción de inocencia tras años militando en la casa. Se persigue a mis familiares con cámaras en mi pueblo. Se publican medias verdades de una familia que más de 30 años estuvo en el mismo sector. Se ha llegado a vincular a mi madre con contratos, ella es viuda y jubilada. Alguien tiene que decir qué ha pasado aquí. Nadie de mi entorno ha tenido un contrato de mi Consejo de Gobierno, ahí está el Portal de Transparencia y la Cámara de Cuentas para atestiguarlo», ha indicado.

Por último, ha concluido: «La facturación de mi hermano es ajena a mi Gobierno y a mí. Vamos a demostrarlo todo en la Fiscalía. Si se convoca un congreso extraordinario en el PP es algo que veremos estos días».