El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha aseverado este jueves que la aprobación de una ley de Amnistía supondría el «desprecio» y la «condena a resignarse» a quienes defienden la unidad de España, que deberán «aceptar su servidumbre» frente ante quienes «imponen su pensamiento único, xenófobo y excluyente». «Nadie es más que nadie. Si hay condonación de deuda sólo para algunos será un agravio, sobre todo para quienes hemos equilibrado nuestras cuentas e iremos a la vía judicial para evitarlo», ha aseverado.

Así lo ha asegurado el presidente de Castilla y León durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas en la que ha intervenido para debatir sobre la aplicación efectiva de los principios de igualdad ante la ley de todos los españoles y donde ha dejado claro que ante «agravios comparativos» la Comunidad acudirá a la vía judicial si se la perdona la deuda a Cataluña.

Durante su turno de intervención, Fernández Mañueco ha llevado al Senado «la voz de Castilla y León» porque, tal y como ha dejado claro, todo aquello que afecta a España afecta a esta Comunidad y le «incumbe especialmente» porque «desde hace siglos» ha sido y es «protagonista esencial para la cultura, la personalidad y la misma existencia» de la nación.

Asimismo, el presidente regional ha subrayado la voluntad de Castilla y León de «abrazar a todas las comunidades y tierras de España» y la apuesta «por seguir construyendo» el «gran proyecto que se llama España» desde los principios de «libertad, igualdad y la solidaridad».

Por ello, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que le preocupa «la España «actual, la España social, la España autonomista y autonómica y por tanto plural y diversa donde nadie es más que nadie», y le preocupa por lo que puede suponer la amnistía y la condonación de la deuda.

«Es una decisión irreflexiva, oportunista y demagógica», ha dicho Fernández Mañueco, que ha utilizado las mismas palabras pronunciadas por el socialista Juan José Laborda, ex presidente del Senado, sobre la posible aprobación de una ley amnistía que, en palabras de Fernández Mañueco, supondría «anular al legislador, anular la Justicia y anular lo bueno que se ha conseguido en la Transición y con la Constitución del 78».

En este sentido, Mañueco cree que los beneficiados de esta posible amnistía tendrán «carta blanca para actuar» para llegar hasta «el derecho a la autodeterminación» además de que condonar la deuda supone reconocer «que hay unos privilegiados», exime «a la casta separatista de respetar la ley» y a los que defienden la Carta Magna se les dice que «se resignen» y «acepten su servidumbre ante quienes imponen su pensamiento único, xenófobo y excluyente».

Pero Alfonso Fernández Mañueco ya ha dejado claro que Castilla y León «no se va a callar» y no se va a quedar quieta y ha advertido de que acudirá a la vía judicial contra aquellos «agravios» que deriven de «privilegios» a quienes apoyen la investidura de Pedro Sánchez como puede ser la condonación de deuda o «favoritismos» en el sistema de financiación autonómica.

«Si hay favoritismos específicos en la financiación autonómica, será un agravio especialmente para las comunidades autonómicas infrafinanciadas, como Castilla y León, y también iremos a la vía judicial para evitarlo» , al igual que si hay una preferencia en las inversiones, ha avanzado el presidente de la Junta

«Que no haya españoles de primera ni españoles de segunda. Que no se apueste por el clientelismo político con ello», ha enfatizado el presidente de la Junta, quien ha insistido en que no se puede negociar «el marco de convivencia previsto en la Constitución de 1978, retorciéndola por la puerta de atrás y negociando con unos pocos para meter a martillazos lo que no está» en la Carta Magna.

«No es negociable la igualdad de los españoles y no es negociable aceptar privilegios para unos en perjuicio de otros. Eso no puede ser.

Señorías, podrán vestirlo de seda, adornarlo con bellas palabras y también elevados principios, pero todo esto seguirá siendo infame», ha expuesto Fernández Mañueco, quien se ha preguntado hasta dónde va a llegar el presidente Pedro Sánchez, hasta dónde «ignorará los principios constitucionales básicos con tal de conservar su poder».