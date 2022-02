«Cuando llegue ese río ya veremos cómo lo cruzamos». El presidente electo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, no descarta al 100% un gobierno de coalición con Vox. En esta entrevista con OKDIARIO, Mañueco ha contestado así al ser preguntado si, incluso con un acuerdo de programa con Vox, Juan García-Gallardo insistiera en entrar en el gobierno. “¿Si insiste en gobierno de coalición o no hay investidura, usted qué le dirá?”. Mañueco piensa la respuesta: “Primero vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas para el programa de gobierno. Vamos tranquilamente y cuando llegue ese río [aceptar o no un gobierno de coalición con Vox antes que repetir elecciones] veremos cómo lo cruzamos”.

Mañueco no responde con un “no” rotundo descartando un gobierno de coalición, aunque su “deseo”, “voluntad” -repite dejándolo en ese terreno- sea un gobierno en solitario. Deja claro en la entrevista a OKDIARIO que «haré todo lo que esté en mi mano para evitar una repetición electoral”. En el PP de Castilla y León saben que esa opción sería suicida con Vox en ascenso fulgurante. La victoria “irrebatible” -señala Mañueco- del domingo ha dejado un panorama endiablado para formar gobierno.

En Hoy Responde, Mañueco ha escuchado a García-Gallardo decir con absoluta rotundidad que Vox no se va a abstener para regalar la investidura al PP “si no hay un cambio de ciclo en Castilla y León”. Mañueco observa a García-Gallardo y le ve “preocupado por ocupar y repartir cargos y sillones” más que por hablar de “las personas de Castilla y León y los programas”. “Eso es empezar la casa por el tejado y no es un buen concepto del diálogo. Ahora lo primero es dialogar”, afirma.

Mañueco ve a García-Gallardo preocupado por los cargos, pero rebaja el tono enseguida contra el partido de Santiago Abascal. “¿Es la ultraderecha como dice la izquierda?”. “No me gustan las etiquetas. Yo soy una persona moderada. Vox es un partido constitucional”.

Le preguntamos si descarta derogar la Ley de Violencia de Género y el decreto de Memoria Histórica como ha exigido el líder de Vox. Lo descarta, al menos, en el caso de la Ley de Violencia de Género. De la Memoria Histórica no dice nada. Mañueco insiste en que “el programa que ha ganado las elecciones es el del PP y sobre ese eje irán las negociaciones”.

«Pero, usted es el del PP. ¿Se ve más próximo a Vox o al PSOE?»:“Cuando acaben las negociaciones le diré”. Elude una respuesta aparentemente fácil. Mañueco sigue dejándose puertas abiertas.