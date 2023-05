La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha mostrado su respaldo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que dijera que «ETA sigue viva». Araluce ha asegurado que no siente ofendida como víctima por esta afirmación porque la banda terrorista sigue presente «en pancartas, fotografías, brindis y homenajes».

«A mí me parece absurda la polémica. Hablo como presidenta de la AVT que además tiene el mismo discurso que al principio y sé que tengo el aval de 4.800 víctimas. ETA sigue viva en recibimientos, en pancartas, en fotografías, en los brindis y homenajes y a mí no me ofende que se diga que ETA sigue viva porque lo está en todos estos temas», ha afirmado Araluce este martes durante una intervención en un desayuno informativo. A este evento han acudido, entre otros, el portavoz del PP, Borja Sémper, el diputado y candidato de VOX a la alcaldía madrileña, Javier Ortega Smith, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Isabel Díaz Ayuso promovió la semana pasada a la ilegalización de EH Bildu, tras conocerse que en sus listas electorales llevan a 44 condenados por pertenencia a la banda terrorista ETA. «No son los herederos de ETA, es ETA», defendió la presidenta madrileña.

«ETA está viva, está en el poder, vive de nuestro dinero, está en las instituciones y quiere destruir España. Es hora de que calibremos la amenaza. O reaccionamos, o después será demasiado tarde. Porque la nación que permita el asalto de los terroristas a las instituciones, habrá firmado su sentencia de muerte. Todo esto se tiene que acabar porque quieren demoler a pasos agigantados la España que conocemos, y no se van a contentar hasta que dinamiten nuestra nación, nuestra democracia, la convivencia, la prosperidad y la libertad», agregó Ayuso.

«Terroristas»

Para la presidenta de la AVT, la inclusión de etarras condenados en las listas de la formación de Arnaldo Otegi es el «ejemplo de que ETA aún no ha terminado» y de que «no son precisamente las víctimas quienes están resucitando» a la banda terrorista. Ha cargado también contra el Gobierno de Pedro Sánchez por tener a EH Bildu como «socio preferente».

«El Gobierno está gobernando gracias a los terroristas», ha señalado Maite Araluce, al tiempo que ha lamentado que no se haya aislado políticamente a EH Bildu y de que no haya habido «voluntad política» para ilegalizarles. Además, la presidenta de la AVT ha denunciado que existe «un trato preferente» hacia los presos etarras por parte de la administración penitenciaria vasca, que «facilita terceros grados y preconcede premisos de doce horas para ir al médico».

En este sentido, ha asegurado que «algo están escondiendo» cuando no hay respuesta a la información que han solicitado sobre los responsables penitenciarios sobre la posibilidad de que los presos etarras cumplan sus penas en cárceles individuales.