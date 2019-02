Arquitectos exigen aclarar las irregularidades del hijo de Carmena en el COAM: “Nos da vergüenza”

El grupo de arquitectos Procoam exigen al Colegio de Arquitectos de Madrid explicaciones sobre los gastos presuntamente irregulares realizados por el hijo de la alcaldesa Manuela Carmena cuando integraba la junta de este colegio profesional.

El colectivo de arquitectos ‘Procoam’ ha pedido públicamente a la dirección del Colegio de Arquitectos de la capital una reacción sobre las informaciones desveladas por OKDIARIO sobre los gastos sospechosos de la Junta de Gobierno cuando de la misma formaba parte Manuel Leira Carmena, hijo de la actual alcaldesa. “El Colegio empieza a darnos vergüenza”, indican en un comunicado.

Desde esta corriente que abogan por un Colegio de Arquitectos “transparente, austero, eficaz y solidario” critican la falta de explicaciones de la actual dirección del Colegio. “OKDIARIO difunde unas informaciones que ponen en tela de juicio la honorabilidad y el buen hacer de la gestión del gobierno del COAM y de la Fundación durante el periodo del Decano José Antonio Granero, alcanzando a ambas instituciones como tales”, explican.

“Al COAM se viene a servir, no a servirse”, denuncian con contundencia. “Y salvo que se demuestre lo contrario eso hacen todos los que tienen responsabilidades. Pero a esta altura esto ya no es suficiente. Es la obligación del actual gobierno informarse e informar a los colegiados y al público. No es admisible que ante estas denuncias la respuesta sea quedarse callado. Con ello se da la impresión de estar dando esas informaciones por buenas”, manifiestan estos profesionales.

Estos arquitectos señalan que “día si y día también la prensa publica supuestas irregularidades llevadas a cabo durante la gestión de la Junta de Gobierno 2011/2015 encabezada por José Antonio Granero. Le toca a la actual Junta trabajar para determinar si son ciertas o o no: es su obligación ante los colegiados y la sociedad”.

“Debe hacerlo ya. El silencio no es salida. ¿Quienes son los que, disponiendo de información detallada que a su juicio es incriminatoria, en vez de someterla a los órganos de su propio Colegio o en su caso a los juzgados, lanzan una ambigua campaña de desprestigio?”, agregan. “En mayo hay elecciones en el Colegio. Las guerras de desprestigio – unos y otros – solo sirven para que no se debata sobre lo que importa: la situación de la profesión. ¿Qué Junta de Gobierno necesita el COAM en 2019? Seguramente porque sobre esto unos y otros no tienen nada que decir”, concluyen.

Como desveló OKDIARIO, la Junta en tiempos del hijo de Carmena vendió 2 millones de euros por debajo de su valor un edificio del Colegio de Arquitectos en la calle Piamonte 23. Asimismo, el hijo de Carmena y su Junta cargaron 56.590 euros al Colegio con un proyecto fantasma.

De la misma forma, el hijo de Carmena en la dirección del Colegio avaló un gasto de 100.000 euros en caterings mientras hacían un ERE en la institución y 14.000 euros en viajes por los Juegos Olímpicos y regalos como pañuelos de lujo.