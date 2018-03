La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha reaparecido este lunes cuatro días después del fallecimiento del mantero senegalés en Lavapiés y de los disturbios posteriores. Ha descartado que vaya a haber dimisiones: “No ha habido ninguna actitud reprochable”.

Carmena ha asegurado que no habrá ceses en el Ejecutivo local tras el la muerte de Mmame Mbaye el pasado jueves. “¿Dimisión por qué? No. ¿Por qué va a haberla? Me sorprende. Nadie ha tenido una actitud que genere algún tipo de reproche”, ha respondido la primera edil a preguntas de los periodistas desde la Ermita de San Antonio de La Florida, a raíz de la querella que interpondrán sindicatos policiales contra Rommy Arce.

“Cualquier concejal está en derecho de expresar lo que le parezca“, ha declarado la regidora. En cuanto al anuncio de la querella contra Arce, Carmena ha defendido que ella siempre es partidaria del “entendimiento, de hablar, de buscar soluciones, de dialogar”.

“Derecho de expresar lo que le parezca”

Para la alcaldesa “no es un buen sistema que los disensos, los disgustos entre unos y otros colectivos de Madrid se resuelvan por la querella”. “Lo mejor es entenderse, comprenderse y facilitar la convivencia”, ha indicado Carmena, que ha manifestado su respeto por la decisión de los sindicatos policiales aunque no la comparte.

Carmena ha hecho un llamamiento por el diálogo en una ciudad que se caracteriza por ser “una ciudad de paz donde se respetan las ordenanzas y se respetan y valora a la Policía Municipal”.

“Una gestión correcta”

Carmena ha defendido que la gestión municipal tras la muerte del senegalés Mmame Mbaye fue “correcta” y ha tachado de “inaceptables” los disturbios que, dice, fueron promovidos por “personas ajenas a Lavapiés” según el atetado policial. Ha querido trasladar “palabras de apoyo a la actitud de la Policía Municipal” dado que “actuó correctamente”.

Carmena ha explicado que ella tuvo conocimiento de los sucesos cuando salió de las conferencias a las que estaba asistiendo en París, organizadas por la UNESCO, en torno a las 20.30 horas del jueves. Entonces se puso en contacto con la alcaldesa en funciones, Marta Higueras, y con el resto del equipo.

“La Policía actuó correctamente”

“Hizo lo que hay que hacer cuando una persona joven fallece de manera repentina”, ha trasladado la exjueza. También ha destacado que la policía “actuó correctamente”.

Ante el retraso en aportar la información, Carmena ha dicho que se quiso esperar a dar “una rueda de prensa solemne”. Hubo que esperar a que los tres concejales que tenían que participar tuviesen la agenda disponible. Es decir, la alcaldesa en funciones, Marta Higueras; el concejal de Seguridad, Javier Barbero y el presidente del distrito Centro, Jorge García Castaño.

“Soluciones de Interior”

Asimismo, Carmena ha descargado culpas en el Ministerio del Interior. Ha pedido que Juan Ignacio Zoido y su equipo ayude en la búsqueda de una solución para las personas que llevan años en España sin papeles y se ven abocados a una actividades ilegal como la de la ‘manta’.

“Vivimos en una sociedad sensible, solidaria que no puede aceptar esta situación. Llevan años en España y no pueden trabajar. Me dirijo con todo mi calor al Ministerio del Interior para buscar una solución”, ha expresado. La edil ha destacado que el Ayuntamiento cuenta con oficinas y programas destinados a estas personas pero siempre se dan de bruces con el mismo escollo, su estatus legal les impide acceder a un trabajo reglado.