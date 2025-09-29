López Miras lanza un plan para construir 25.000 viviendas asequibles en Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presentado hoy un decreto ley que supone una auténtica revolución en materia de vivienda asequible. El líder autonómico ha anunciado que el objetivo de esta iniciativa es promover la construcción de 25.000 viviendas asequibles en los próximos cinco años.

El nuevo modelo de vivienda asequible incluye iniciativas únicas en toda España que pretenden agilizar las tareas administrativas y eliminar las trabas burocráticas. Entre las más destacadas:

Declaración de urgencia en todos los trámites administrativos relacionados con vivienda asequible, acabando con la parálisis burocrática que estrangula el sector.

Incremento de hasta el 40% de la edificabilidad para implantar vivienda protegida, permitiendo construir más casas en el mismo suelo.

Hasta el 50% más de edificabilidad para proyectos que conserven restos arqueológicos, conjugando desarrollo y patrimonio.

Posibilidad de levantar bloques de pisos en parcelas unifamiliares sin aumentar la edificabilidad, optimizando el uso del suelo urbano disponible.

«Es un objetivo realista que será posible con la implicación de todos los agentes. Desde el Gobierno regional hemos creado las condiciones y hemos puesto las herramientas a su servicio para hacerlo realidad», ha explicado el presidente.

Ahora bien, el decreto ley no es un fin en sí mismo, sino el primer paso de una transformación más profunda. «Esta norma marcará un antes y un después, porque es la génesis de una nueva Ley del Suelo de la Región de Murcia, que asumirá el gran reto de superar la rigidez del sistema actual», ha anunciado López Miras.

El presidente regional deja claro que el modelo actual está agotado y que hace falta una reforma estructural que facilite la construcción, acelere los procesos y ponga fin al laberinto normativo que ahoga cualquier proyecto de vivienda.