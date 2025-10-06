Llega a Barajas otro grupo de integrantes de la flotilla a bordo de un avión del Ejército del Aire

Los miembros de la flotilla a Gaza expulsados por Israel este lunes aterrizaron alrededor de las 23:10 horas en el aeropuerto de Barajas (Madrid) a bordo de un avión militar del Ejército del Aire fletado por el Gobierno español.

En total, el Ejecutivo organizó el regreso de 27 personas tras la vuelta de 21 activistas este domingo. Sólo falta por volver a España Reyes Rigo, la activista mallorquina de la flotilla pro-Gaza detenida por morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico este domingo.

Según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, el avión transportó a quienes «voluntariamente» aceptaron esta opción, junto con ciudadanos de otros países de la Unión Europea.

Además, otros dos grupos regresarán a España en vuelos comerciales con destino a Barcelona y Bilbao, aunque las fuentes no precisaron cuántos optaron por el vuelo gubernamental y cuántos lo harán por su cuenta.

Desde mucho tiempo antes, centenares de personas se congregaron en las instalaciones de la terminal 2 de Barajas, por donde han salido los activistas, coreando consignas en favor de Palestina y en contra de Israel.

Los congregados también dieron vivas a la flotilla, portaban pancartas dando la bienvenida a los activistas y lucían banderas palestinas. «¡Las niñas de Gaza no son una amenaza!», «¡No es una guerra, es un genocidio!», «¡Viva Palestina libre!» y «¡Gaza aguanta el mundo se levanta!» fueron algunas de las frases que corearon los congregados, además de «¡Israel asesina, Europa patrocina!» y «¡Palestina vencerá!».

Este domingo llegaron los primeros españoles de la flotilla

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, pagó los billetes de avión de los 21 españoles de la flotilla pro-Hamás que este domingo regresaron a España, entre ellos Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona, y Ana Alcalde, que ha cambiado su nombre a Hanan y es conocida como Barbie Gaza.

El Ejecutivo argumentó su decisión de costeara con dinero público esos billetes de vuelta para «agilizar su regreso». Se trata de unos 8.000 euros.

La ministra de Sanidad, Mónica García, recibió a los españoles deportados de la Flotilla de Gaza en Barajas. A su llegada, García atendió a los medios de comunicación y se refirió a los deportados, señalando que «han tenido un gesto de valentía y apoyan el fin del genocidio de Israel».