Libertad Sin Ira arranca el nuevo curso académico con un acto sobre el «futuro económico» de los jóvenes con los diputados Ferrán Verdejo, del PSOE, y Miguel Ángel Sastre Uyá, del PP. El encuentro tendrá lugar en el madrileño Colegio Mayor Santa María de Europa, el próximo miércoles 24 de septiembre, a las 20:00 horas.

La asociación de jóvenes universitarios, encabezada por el estudiante Eduardo Peláez, ha anunciado la celebración del debate titulado Nuestro futuro económico a debate con dos jóvenes representantes políticos «que representan sensibilidades distintas en el debate público español», como han expresado desde la entidad a través de un comunicado de prensa.

La asociación ha asegurado a través de sus redes sociales que ha invitado «a los cuatro partidos más votados de nuestro país» porque considera que el debate «pertenece a todos». «Todavía dos no nos han confirmado», aseguran, pero añaden que podrían sumarse a última hora: «Os informaremos mediante nuestras redes sociales».

Con este acto, Libertad Sin Ira quiere expresar su «compromiso con la promoción de ideas, el diálogo constructivo y la defensa de la libertad en la universidad y la sociedad, convencida de que la formación y el intercambio abierto de opiniones son pilares fundamentales de una democracia sólida».

Se trata, por tanto, de la primera del curso con el que pretenden marcar el estreno de la nueva imagen de Libertad Sin Ira, que se anunció a principios de septiembre, que quieren que sea el «reflejo de la renovación y crecimiento de la organización».

«Con esta nueva etapa, Libertad Sin Ira busca consolidarse como un referente en la vida universitaria, ofreciendo un espacio en el que los estudiantes puedan informarse, debatir y contrastar ideas en un clima de respeto y pluralidad», reconocen en una nota de este viernes.

Empezamos el curso con ACTO‼️@Ferran_Verdejo (PSOE) y @migsasuya (PP) debatirán sobre el futuro económico de nuestro país. 🇪🇸 📅 24 de septiembre

⏱️ 20:00

📍Colegio Mayor Sta. Mª de Europa ¡Anímate! ✅ pic.twitter.com/itBEBG4CBB — Libertad Sin Ira (@LibertadSinIra_) September 17, 2025

Nuevo curso, nueva imagen

Y es que, la organización, con sede en la Universidad Complutense de Madrid, en la que dieron clase los fundadores de Podemos Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, realizó una profunda renovación de su identidad visual, con un nuevo logotipo y una imagen. Sin embargo, desde la entidad aseguraron que esta transformación no sólo es estética, sino que «representa un cambio de paradigma en la trayectoria de la organización»

Este curso universitario, Libertad Sin Ira informó de que planeaba «poner en el centro la defensa del pluralismo, la apuesta por una cultura política abierta y constructiva, y la voluntad de contribuir al debate público con una mirada valiente y responsable».

El actual presidente de la entidad manifestó a principios de mes que el cambio es «una reafirmación» de sus «valores fundacionales». «Al mismo tiempo, un compromiso renovado con el futuro. Libertad Sin Ira nació para ser un puente entre ideas, y hoy nos proyectamos con más fuerza que nunca», aseveró.

Libertad Sin Ira fue fundada por el estudiante Ignacio Dancausa, ahora presidente de las Nuevas Generaciones del PP de la Comunidad de Madrid y concejal de los populares en Las Rozas (Madrid). Dancausa es una figura cercana a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso: el joven cerró la lista de la formación en las últimas elecciones autonómicas.