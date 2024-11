La Justicia condenó a la trama de Aldama a pagar 150.000 € por impagos el año de la foto con Sánchez

La trama liderada por el empresario Víctor de Aldama, conocido por su proximidad al PSOE, ya fue condenada en 2019 por la Justicia por sus peripecias, justo el año de la fotografía del comisionista con el presidente del Gobierno y líder del PSOE en un mitin de Pepu Hernández. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el principal implicado en el caso Koldo y actualmente en prisión por el caso hidrocarburos, dejó un importante pufo con el restaurante construido a los pies de las Cuatro Torres de Madrid. Tal es así que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Calatayud dictó sentencia en 2019 para dar la razón a un empresario madrileño que reclamaba 150.000 euros por unos trabajos de construcción que no le fueron abonados. «Haz lo que quieras porque no te voy a pagar», le trasladó Aldama a uno de sus proveedores. Junto con ese empresario hay varios más que también se sintieron estafados ya que Aldama y sus empresas no les pagaron todo lo pactado.

La demanda se presentó en 2017 y se estimó en 2019. No obstante, Aldama no ha pagado lo establecido. Todo ello a pesar de que el restaurante acabó abriendo y posteriormente se traspasó a otros empresarios que siguen explotándolo. El enfado entre los proveedores (de paredes, ventanas, puertas, cámaras frigoríficas, etc.) es total. La decisión del juez Santiago Pedraz de mandar a Aldama a prisión provisional les da un cierto alivio porque, dicen, «es donde tiene que estar». Avanzan que están estudiando personarse en la Audiencia Nacional en los dos procedimientos abiertos como acusación particular para recuperar el dinero perdido y que les ha llegado a generar grandes problemas de salud.

La empresa que fue objeto de la demanda estaba representada por Luis Alberto Escolano Marín, uno del grupo Los Cuatro Mosqueteros que se encuentran imputados por el juez del caso Koldo, Ismael Moreno. Precisamente Escolano y los otros tres están llamados a declarar el próximo 25 de noviembre ante el citado instructor de la Audiencia Nacional.

La sentencia que rescata OKDIARIO da muestra de cómo, ya antes de la pandemia, el grupo empezó a operar con malas artes. «El juzgado condena a la empresa al pago de 56.500 euros al demandante, siendo Luis Alberto Escolano Marín responsable solidario de dicho pago. Además, se condena solidariamente a las costas a la parte demandada». Cabía recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, pero las fuentes consultadas aseguran que no se llegó a dar ese paso. Además de esos 56.000 euros existe otra sentencia con otra cuantía similar que, sumado a los intereses, hacen una deuda de más 150.000 sólo con uno de los empresarios. A esa cantidad hay que sumar lo que reclaman otros proveedores que se quedaron colgados.

Recuerdan que al principio el trato con Aldama –el verdadero responsable de la obra– era razonablemente bueno. Recibían los anticipos en sobres en efectivo que Aldama sacaba al momento de su coche. Sin embargo, llegó un punto en el que el flujo de pagos se frenó. Ahora, a Aldama le defiende el letrado José Antonio Choclán que ha pedido varias veces la excarcelación de su cliente sin ningún éxito.

La sentencia citada de Calatayud menciona expresamente a Aldama y a una de las empresas que controlaba. En un edicto, la letrada de la Administración de Justicia de ese juzgado alude a un auto de aclaración que rectifica algunos detalles menores en la sentencia original. Uno de ellos es: «Donde dice Víctor Aldana debe decir Víctor de Aldama». En ese fallo judicial también se indica que tanto Luis Alberto Escolano Marin como la empresa demandada están en «ignorado paradero».

Es muy notable esta sentencia porque demuestra que Aldama hizo un primer acercamiento al Ayuntamiento de Madrid, liderado por el Partido Popular, y dejó un gran pufo en un restaurante en el corazón del distrito financiero de la capital. Posteriormente se lanza en brazos del Partido Socialista y, como desveló OKDIARIO en primicia, acudió a un mitin del propio Pedro Sánchez en el Teatro de La Latina en la capital para darle su apoyo. Llegó a hacerse una fotografía en una zona privada de ese edificio. Justo al día siguiente se fue de viaje a México para hacer negocios con el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García.

Por tanto, como desvela este periódico, el día de la foto con Sánchez, en febrero de 2019, Aldama ya tenían sus empresas asociadas con procedimientos abiertos con la Justicia por sus discutibles formas de actuar y en particular por impagos cuantiosos a proveedores.