La vida de Aldama en la cárcel: vis a vis, buen comportamiento e invita a los presos a café y tabaco

Víctor de Aldama, nexo corruptor del caso Koldo según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, está en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por un presunto fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos. El juez de la Audiencia Nacional acordó su ingreso en prisión el pasado 10 de octubre y ha tumbado los intentos de su abogado, José Antonio Choclán, para sacarle de la celda. Fuentes de la prisión han hablado con OKDIARIO sobre cómo está siendo la vida de Aldama en la misma. Aseguran que se ha adaptado bien, que está teniendo buen comportamiento y que ha intentado establecer relación con el resto de presos invitándoles a café y tabaco en el economato.

Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas fueron trasladados a la cárcel después de ser detenidos en el marco de una operación en la que se investiga el paradero de 182 millones de euros de evasión fiscal. Claudio Rivas consiguió una licencia de operadora del sector gracias a las influencias en el Gobierno de Pedro Sánchez que tenía Víctor de Aldama y, gracias a ella, comenzó el fraude a través de un complejo entramado de sociedades. El juez Santiago Pedraz cifra en más de 70 millones de euros los fondos ilícitos que se han sacado fuera del país, por lo que ha decidido que deben estar en prisión por existir riesgo de ocultación de fondos y fuga.

Los dos han ingresado en la misma cárcel. Se trata del Centro Penitenciario V de Madrid, más conocido como Soto del Real, y que tiene capacidad para 2.000 reclusos. Fuentes de la prisión aseguran que Aldama está tratando de llevarse bien con el resto de compañeros. «Por ejemplo, los primeros días, sobre todo, invitaba a muchos internos a café en el economato», señalan fuentes de la cárcel. Y matizan: «Hay que entender que el café y el tabaco son las dos grandes fuentes para establecer relaciones dentro de una prisión. Es una sociedad que se rige por estándares distintos a como nos relacionamos en la calle, pero que si los sabes interpretar pronto estableces buenas relaciones y esto Aldama lo ha entendido bien».

Profesionales de las Instituciones Penitenciarias señalan que ganarse la confianza de otros presos gracias al café o demostrando capacidad económica es una táctica habitual para integrarse en la cárcel. «Posiblemente, sólo sea para tener una estancia cómoda, pero siempre hay que estar alerta por si esto deriva en otras actitudes de mayor manipulación», explica el portavoz de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Joaquín Leyba, en una conversación con OKDIARIO.

Víctor de Aldama lleva poco más de un mes encerrado, sin embargo, esto no ha provocado que no se dé cuenta de lo que ocurre en el exterior. Fuentes del interior de la prisión aseguran que trató de organizar a un centenar de presos para que fueran a ayudar a las localidades valencianas que quedaron devastadas por la DANA. Las mencionadas voces aseguran que envió escritos al director de la prisión, pero que no se le permitió llevar a cabo tal cometido. Sin embargo, en su expediente no consta una petición formal de este tipo. Tan sólo tiene instancias para pedir autorizaciones para usar el teléfono y concretar vis a vis. Aldama ha tenido contacto con su entorno durante estas semanas que lleva en Soto del Real.

Aldama seguirá en prisión

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha respaldado el criterio del instructor Santiago Pedraz y acordó, el pasado viernes 15 de noviembre, mantener en prisión a Aldama. En un auto, recogido por OKDIARIO, la Sección Tercera ha rechazado la nulidad que invocaba la defensa del acusado por haber superado el plazo de detención de 72 horas. Apuntan que la gravedad del delito y la pena que se le pudiera imponer justifica la prisión, dado que los imputados podrían eludir la acción de la justicia mediante su fuga.

El tribunal entiende que, en esta fase de la investigación, queda mucho material incautado en los registros que está pendiente de analizar. «Podría dar lugar a nuevas diligencias que podrían verse perjudicadas en el caso de encontrarse Aldama en libertad», esgrimen los magistrados de la Audiencia Nacional.