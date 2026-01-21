Julio Iglesias pide a la Fiscalía la denuncia de sus ex trabajadoras: «Es insólito que no tenga copia»

El cantante Julio Iglesias ha pedido este miércoles a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita la denuncia en su contra por las presuntas agresiones sexuales contra dos ex empleadas de su servicio doméstico. La defensa del artista asegura que es algo «insólito» que no disponga de una copia de la misma.

En un escrito, la representación de Iglesias asegura que es una «paradoja que el único interesado que no la conoce» sea el artista, algo «insólito» de acuerdo con el «ordenamiento jurídico constitucional» español. Su letrado afirma que existe un «indudable interés legítimo» en disponer de la denuncia, en la que una empleada de hogar y una fisioterapeuta que trabajaron para Iglesias aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo.

La Fiscalía señaló que no procede estimar la personación de Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales, como así solicitó el abogado del cantante. La defensa del cantante, sin embargo, cree que debería permitirse la personación «para dilucidar la ausencia de jurisdicción de la Audiencia Nacional».

«Es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado sobre la citada cuestión procesal, ante la difusión pública de la denuncia y de la incoación de las presentes diligencias», añade la representación del artista.

El lunes, el abogado de Julio Iglesias pidió al Ministerio Fiscal que le tuviera por personado en las diligencias de investigación al tiempo que solicitó que se diera carpetazo a las mismas por «la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos».

El cantante, por su parte, publicó el pasado viernes un mensaje en su cuenta en Instagram en el que afirmaba que esas acusaciones son «absolutamente falsas» y que le causan «una gran tristeza». «Nunca había sentido tanta maldad», exclamó, advirtiendo de que aún le quedan «fuerzas» para que la gente conozca «toda la verdad» y también para defender su «dignidad ante un agravio tan grave».

Los mensajes de las denunciantes

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a mensajes de WhatsApp que revelan, entre otros asuntos, cómo la segunda ex empleada de Julio Iglesias —identificada con el nombre ficticio de «Rebeca»— mantenía una relación cordial y afectuosa con el artista y su equipo dos años después de haber dejado su empleo, periodo en el que supuestamente ya había sufrido los abusos que ahora denuncia.

Los mensajes, fechados entre octubre de 2022 y mayo de 2023, contradicen el relato de terror y vejaciones que «Rebeca» presenta en su denuncia. En enero de 2023, la ex empleada escribía a una asistente de Julio Iglesias manifestando su deseo de ver al cantante: «Me gustaría desearle feliz año nuevo al señor, pero de seguro no quiere saber de mí».

Esta ex empleada, una de las denunciantes, que acusa al cantante de haberla tratado «como una esclava» y someterla a vejaciones, mantenía activa una cuenta de OnlyFans con contenido sexual explícito durante el mismo periodo en que, según su denuncia, se sentía «como un objeto» y sufría vejaciones sexuales por parte del artista.