La juez deja libertad el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este jueves la libertad del ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, que estaba en prisión desde el pasado 29 de mayo, en el marco de la llamada Operación Borraska, por la que también resultó detenido el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec. La instructora ha considerado que desaparecido el riesgo de destrucción o alteración de pruebas que motivó su ingreso en prisión, procede ahora acordar su libertad. El ex secretario de Estado de Interior en la etapa del PP de Mariano Rajoy fue detenido el martes 27 de mayo en el marco de la Operación Borraska.

Fuentes jurídicas han confirmado la magistrada ha adoptado esta decisión una vez que el fiscal ha solicitado este mismo jueves su libertad, después de que la Comisaría General de Información de la Policía haya confirmado que las pruebas que de él dependían están aseguradas.

Su abogado había pedido el pasado martes 3 de junio la excarcelación de Martínez. El ex número 2 del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy ingresó en prisión provisional el pasado jueves por su vinculación con una supuesta red de blanqueo y compraventa de datos robados.

Francisco Martínez amenazó hace cinco años a través de un mensaje que terminaría implicando a Mariano Rajoy en otro caso, el de Fondos Reservados, desvelado por OKDIARIO, en la que se investigó el uso de fondos para robar documentación del Partido Popular al ex tesorero Luis Bárcenas.

En un mensaje enviado por Francisco Martínez al ex director adjunto operativo, Eugenio Pino, el 19 de septiembre de 2019, el ex secretario de Estado de Seguridad le advirtió: «Él (en referencia al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño) cree que implicándome a mí el asunto termina en mí y no escala».

Martínez aseguró en dicho mensaje: «Te garantizo que si tengo que declarar porque me implique GP (Gran Peso, apodo de García Castaño) también irán JFD (Jorge Fernández-Díaz) y probablemente MD (Mariano Rajoy)».