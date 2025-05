Detenido el número 2 de Interior con Rajoy por una causa de blanqueo que investiga la Audiencia Nacional

La Policía Nacional ha detenido este martes a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Interior en la etapa del PP de Mariano Rajoy. El hacker José Luis Huertas, más conocido como Alcasec, también ha sido detenido.

La causa, que está bajo secreto de sumario, la coordina la juez de la Audiencia Nacional María Tardón desde finales de 2024 y la investiga la Comisaría General de Información. La juez indaga sobre presuntos delitos de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos por intrusismo en un sistema informático, apoderamiento y cesión de datos reservados y organización criminal, según ha informado El Independiente.

En la operación hay otros dos arrestados: un youtuber llamado Álvaro Martín y Adrián Molina.

Los investigados se dedicarían presuntamente a la exfiltración de datos de entidades públicas y privadas. Luego, según apuntan las fuentes consultadas por Ep, comercializarían con ella y blanquearían los beneficios.

Fuentes cercanas a la defensa de Francisco Martínez relatan, sobre su relación con el hacker, que fue abogado de Alcasec cuando éste era menor de edad. el Ex secretario de Estado habría constituido dos sociedades para el hacker a cambio de 1.500 euros. Las mismas fuenets apuntan que el papel de Martínez se habría limitado a la constitución de esas sociedades, que supuestamente no habría administrado ni gestionado. Tampoco se habría ocupado de la contabilidad.

Alcasec ya fue detenido con anterioridad por la Audiencia Nacional y fue procesado en enero por su relación con el ciberataque que propició el robo de datos del Punto Neutro Judicial (PNJ).

Martínez y el ‘caso fondos reservados’

Francisco Martínez había amenazó hace cinco años a través de un mensaje que terminaría implicando a Mariano Rajoy en otro caso, el de Fondos Reservados, desvelada por OKDIARIO, en la que se investiga el uso de fondos para robar documentación sensible del Partido Popular al ex tesorero Luis Bárcenas.

En un mensaje enviado por Francisco Martínez al ex director adjunto operativo, Eugenio Pino, el 19 de septiembre de 2019, el ex secretario de Estado de Seguridad le advirtió: «Él (en referencia al ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño) cree que implicándome a mí el asunto termina en mí y no escala».

Martínez aseguró en dicho mensaje: «Te garantizo que si tengo que declarar porque me implique GP (Gran Peso, apodo de García Castaño) también irán JFD (Jorge Fernández-Díaz) y probablemente MD (Mariano Rajoy)».