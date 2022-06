El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el levantamiento del secreto de las actuaciones sobre el caso Pegasus, que investiga el espionaje a miembros del Gobierno con este software israelí. En el marco de estas diligencias, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha acordado citar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que tendrá que declarar el próximo mes de julio en calidad de testigo.

De Bolaños, precisamente, depende el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, un organismo que conforman más de 100 trabajadores encargados de velar por la seguridad integral de Pedro Sánchez, lo que incluye sus comunicaciones. Pese a ello, fue la ya ex directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, quien fue destituida por un error sobre el que no tenía responsabilidad alguna ya que, como reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria de septiembre de 2020, «en el dispositivo de seguridad del Presidente del Gobierno no participan miembros del Centro Nacional de Inteligencia».

Esteban, que estaba al frente del CNI cuando Pegasus infectó los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, Margarita Robles y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró como testigo el pasado 3 de junio. Lo hizo después de que el Ejecutivo autorizara a los funcionarios del CNI a compartir la información de la que disponen con el juez de la Audiencia Nacional.

Comisión

Por otra parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha acordado ampliar la comisión rogatoria cursada a Israel para que una comisión judicial, encabezada por él mismo, se desplace hasta el país para tomar declaración como testigo al CEO de la empresa que comercializa el programa Pegasus. Antes, el juez Calama ya había dirigido una primera petición a este país para que la empresa informara sobre distintos extremos de esta herramienta informática.

El objetivo, conocer quién estuvo detrás del espionaje que entre mayo y junio de 2021, en plena crisis con Marruecos, robó información de los teléfonos de Sánchez, Robles y Marlaska. Un extremo que todas las partes implicadas en el proceso reconocen muy difícil por las reticencias de la empresa israelí de colaborar con la Justicia.