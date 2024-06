El juez abronca a la jefa de seguridad de Moncloa por dificultar la entrega a Begoña Gómez de su citación

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a la jefa de seguridad del Palacio de La Moncloa, la comisaria María Marcos, que recuerde a Begoña Gómez su citación como imputada el próximo 5 de julio. Tal como explican fuentes letradas a OKDIARIO, este miércoles se ha celebrado una vista breve en la que ni siquiera ha estado presente el abogado de la mujer de Pedro Sánchez ni ningún otro compañero de su despacho. Tampoco se ha personado físicamente la Fiscalía. La acusación particular, que ejerce Vox en representación conjunta de Manos Limpias, Hazte Oír y otras entidades, ha excusado su asistencia.

La vista ha durado un escaso cuarto de hora. El juez ha explicado a Marcos que ha sido citada por decisión suya en calidad de testigo. Después ha dado la palabra al abogado que ha sustituido a Vox. Este último le ha preguntado cómo funciona el sistema de recepción de notificaciones judiciales en La Moncloa, a lo que Marcos ha respondido sin mucha profundidad. Peinado le ha pedido que explique, en general, sus funciones en el Complejo Presidencial.

A continuación, el juez ha centrado la cuestión en saber si la citación había sido recibida por Begoña Gómez. A esto, Marcos ha explicado que la notificación le llegó al abogado, el ex ministro del Interior, Antonio Camacho. A la pregunta de si a la comisaria policial le constaba que ese letrado tuviera poderes de representación, ha respondido que no le constaba expresamente.

Encontronazo

En ese marco, Peinado ha pedido, para evitar indefensión, que la comisaria entregue a Begoña Gómez en mano la citación judicial. Le ha preguntado si verá a la primera dama en los próximos 3 días. Marcos ha contestado que no tiene la agenda de Begoña Gómez en la cabeza y no sabe si estará en Madrid estos días. Esto ha provocado el enfado del magistrado, que le ha recordado que como jefa de seguridad de Moncloa evidentemente debería saber los planes a corto plazo de Pedro Sánchez y su esposa. Además, es público y notorio que, hoy mismo, Begoña Gómez está en Madrid: ha asistido en el Palacio Real al décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI junto a su marido.

Peinado le ha dicho que, como Marcos no sabía si verá a Begoña Gómez en persona en los próximos 3 días, amplía el plazo a 5 días. En todo caso, si la comisaria tiene problemas en ver a la mujer del jefe del Ejecutivo tendrá que obligatoriamente enviar un escrito al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid explicando esa hipotética circunstancia.

Posteriormente, Peinado ha dado por concluida la vista y ha emplazado a María Marcos a recibir varios escritos judiciales del sumario de manos de la letrada de la Administración de Justicia. Esos documentos serían la citación para el próximo 5 de julio y el auto en el cual el magistrado explica que la esposa de Sánchez está en el procedimiento en calidad de investigada (lo que antes se conocía como imputada).

La comisaria Marcos se hizo muy popular por ser la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de España. Ofreció muchas entrevistas en televisión y prensa escrita. Sin embargo, este lunes se ha convertido en un fantasma. No ha querido que nadie captase su imagen en los juzgados.

«Dos bloques»

La citación de María Marcos tenía relación con que a Peinado le extrañó que al enviarle la citación no la firmó personalmente Begoña Gómez. Aparecían las siglas «P.D.» y una firma ilegible. Algunas fuentes especulan que serían las siglas de «Por Designación». La jefa de Seguridad de Moncloa se ha limitado a confirmar que el escrito llegó al abogado Camacho.

El letrado de Begoña Gómez precisamente ha intercambiado en los últimos días escritos con el juez. Se muestra molesto porque no sabe que se investiga ahora que la Fiscalía Europea ha asumido los contratos del Gobierno de España con la consultora Barrabés con fondos comunitarios.

Este martes, Camacho ha afeado al instructor que no ha atendido su petición y que no ha aclarado «nada» sobre los hechos por los que Begoña Gómez permanece imputada. Tras ello, el magistrado contestó que en la causa constan «nuevos documentos aportados por los testigos» que no fueron estudiados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su primer informe. Recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid dictó una resolución «tras analizar tres bloques fácticos de documentos». Tras la irrupción de la Fiscalía Europea se borra del Juzgado 41 «uno de esos bloques», pero «existen otros dos bloques que no conciernen a esos contratos».