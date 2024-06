El juez responde a Begoña Gómez que la seguirá investigando por la aparición de «nuevos documentos»

El juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios ha dictado una providencia en la que defiende que su juzgado de instrucción se quedará con parte de la causa al aparecer «nuevos documentos aportados por los testigos». De esta forma, el juez niega que la investigación se haya quedado sin contenido, pese a que la Fiscalía Europea (EPPO) esté investigando los contratos en los que hay fondos comunitarios involucrados. Peinado mantiene otras líneas de investigación entre las que se encontraría una posible intervención de Begoña Gómez en el rescate de Globalia.

El caso contra la mujer de Sánchez prosigue. El juez ha defendido su instrucción tras recibir una petición del abogado de Begoña Gómez Antonio Camacho, que le pidió que le aclarase por qué sigue investigada en Plaza de Castilla. «Es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad, pues en el auto resolviendo el recurso de apelación no se contiene esa afirmación, sin perjuicio de que se haga referencia a esos contratos como indicativos de claros indicios, que permiten la deducción de la presunta comisión de un hecho delictivo y esta afirmación, que se refleja en el auto resolviendo en el recurso de apelación, se efectúa tras analizar tres bloques fácticos de documentos, y los contratos a los que se refiere el auto por el que se concede la avocación parcial a la Fiscalía Europea es uno de esos bloques, pero existen otros dos bloques, que no conciernen a esos contratos», señala el juez Peinado.

De esta forma, su juzgado de instrucción mantiene parte de la investigación, tal y como le autorizó la Audiencia Provincial de Madrid pese al recurso para dar carpetazo a las pesquisas que interpuso la Fiscalía. «Teniendo en cuenta que, desde el día, ya está alzado el secreto de las presentes actuaciones judiciales, a las que tiene acceso la investigada a través de su representación procesal, los hechos por los que se siguen llevando a cabo las diligencias de instrucción, son competencia de este juzgado», explica en la providencia indicando al abogado que puede consultar el motivo por el que se la investiga en el sumario de la causa.

Unificar acusaciones

El juez instructor del caso de Begoña Gómez también ha dictado una resolución en la que pide unificar las acusaciones populares bajo una dirección letrada. Juan Carlos Peinado argumenta su decisión en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que señala que se deben unificar las acusaciones para evitar dilaciones en el procedimiento. De este modo, el instructor ha nombrado al letrado de Vox como la persona que dirigirá la acusación popular que se suma a la acusación penal que ya ejerce el Ministerio Público.

Las hasta ahora acusaciones del procedimiento eran el sindicato Manos Limpias, que dio origen a la causa a raíz de su denuncia, la asociación Hazte Oír y el Movimiento Regeneración Política de España. Todos ellos pagaron 10.000 euros de fianza para poder participar en el procedimiento judicial, sin embargo, tras la petición de la Fiscalía Europea, se quedan sin abogado y todas sus peticiones se unificarán bajo un único abogado.

Las tres asociaciones han recurrido esta decisión argumentando que existen otro tipo de delitos que el Ministerio Público no ha asumido aún. Uno de estos delitos es el de malversación, denunciado por el abogado Aitor Guisasola, que representa al Movimiento Regeneración Política de España, al considerar que la inscripción de una mercantil propiedad de Begoña Gómez tras registrar el software de su máster podría incardinarse en este tipo de delito.

La propia mujer de Pedro Sánchez reconocía en la guía de su software que esta polémica herramienta facilitaba el acceso a ayudas públicas del Ejecutivo que dirige su marido. Esta herramienta fue pagada por la Universidad Complutense en el marco de su cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) que mantiene en el centro universitario madrileño, pese a no contar con ninguna titulación oficial como sí tienen el resto de profesores a los que se les ha otorgado una cátedra.

Se trata de proceder nada ético en la actividad de la mujer de Sánchez que está investigada por un juzgado de Madrid y por la propia Fiscalía Europea, que ya ha puesto en marcha las pesquisas solicitando a la empresa Red.es todos los correos electrónicos involucrados en las contrataciones con la empresa de su socio Carlos Barrabés.

El PP contra Sánchez

«La decisión de la Fiscalía Europea de investigar los contratos del Gobierno con fondos europeos al patrocinador de Begoña Gómez no impedirá que la mujer del presidente siga siendo investigada por el juzgado de instrucción número 41 de Madrid», señalan fuentes del PP. Y prosiguen: «Este escrito se suma al aval, por parte de la Fiscalía, a las investigaciones abiertas contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por cinco presuntos delitos: contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias».

El principal partido de la oposición considera que pese a la «cortina de bulos y de fango que ha desplegado el Gobierno como distracción, ningún exabrupto logra tapar la corrupción que salpica al entorno más cercano a Pedro Sánchez, a su Ejecutivo, y al Partido Socialista».