Leonor y Sofía rompen el protocolo con un brindis que emociona a los Reyes: «Papá, mamá, os queremos»

La princesa Leonor y la infanta Sofía han sorprendido a los Reyes de España durante el almuerzo que ha tenido lugar este miércoles en el Palacio Real con motivo del décimo aniversario de proclamación del Rey Felipe VI. Ambas han propuesto un brindis que no estaba previsto en el protocolo del acto y que ha emocionado a los monarcas. «Papá, mamá, os queremos», han pronunciado ambas de una forma muy espontánea y también conteniéndose la emoción ante todos los invitados presentes en la sala.

De manera imprevista, ambas se han levantado de la mesa para hacer uso del micrófono que estaba en la sala. La princesa Leonor, apoyada por la infanta Sofía, ha pronunciado unas palabras ante los presentes: «Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los cuatro tenemos con todos los españoles. Ahora, me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, nuestros Reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de esta institución, de la Corona, su utilidad para nuestra sociedad y su propósito de servir a todos», ha señalado la princesa de Asturias.

«Mamá, papá, gracias», ha añadido la infanta Sofía, provocando la emoción del Rey Felipe VI y el aplauso de todos los invitados, que se han levantado también para acompañar en el brindis a Leonor y Sofía. Los Reyes de España se han unido, mostrándose sonrientes. Se trata del momento más emotivo que se ha producido con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI.

El discurso del Rey

Minutos antes, el Jefe del Estado ha realizado un discurso para reafirmar su compromiso con la Constitución en el ejercicio de sus responsabilidades . También ha recalcado el valor de la «coherencia» con los «compromisos adquiridos», recordando que «hay que discernir lo que es correcto de lo que no lo es». El Rey Felipe VI ha pronunciado estas palabras en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Estas palabras del monarca cobran más importancia que nunca teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno ha pisoteado todos sus compromisos adquiridos, como el de no pactar con los separatistas o no conceder una amnistía a los condenados por el 1-O en el Tribunal Supremo. Esa misma amnistía tuvo que ser sancionado por el Rey «en cumplimiento de mis responsabilidades».

«Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos», ha enfatizado Felipe VI, antes de poner en valor que «esta actitud es la base de la integridad e implica ser fieles a nuestros principios y valores en todas nuestras decisiones y actos». A juicio del jefe del Estado, eso «implica escuchar, discernir lo que es correcto de lo que no lo es, y actuar de forma responsable con ese discernimiento, asumiendo incluso el coste personal que ello pueda conllevar».

El Rey Felipe VI ha señalado que la Constitución y sus valores «son guía para el ejercicio de mis funciones». «Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso que ha permeado cada gesto y cada palabra en la década transcurrida», ha apostillado. Uno de esos gestos fue el discurso que pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal del 1-O, en el que defendió Estado del Derecho frente al desafío separatista.

El Gobierno de Sánchez enmendó ese discurso del monarca en su totalidad con la aprobación de la Ley de Amnistía que olvida lo que ocurrió durante aquellos meses en Cataluña.

«Servicio, compromiso y deber»

El Rey Felipe VI ha escogido el siguiente lema con motivo del décimo aniversario de su proclamación: «Servicio, compromiso y deber». Fuentes de la Casa Real explican que ha sido el propio jefe del Estado el que ha escogido las palabras del lema, muy representativas de lo que han sido estos diez primeros años de reinado.

«El lema es una continuación de la senda de mayor transparencia y ejemplaridad que él mismo trazó con su primer discurso hace ahora diez años, en el que prometió a los españoles una monarquía renovada para un tiempo nuevo», enfatizan.

El diseño utilizado para el emblema incluye el epígrafe «X aniversario» en mayúsculas, el escudo de armas de Felipe VI en el lado izquierdo. Se han elaborado tres versiones distintas, dos con fondo blanco y letras negras pero con el escudo en negro y carmesí en cada una de ellas, así como otra con fondo carmesí y las letras y el escudo en blanco.