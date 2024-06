Los socios de Sánchez contra Felipe VI en su aniversario: «Será el último Rey… ¡Fuera los Borbones!»

Los socios del Gobierno de Pedro Sánchez arremeten contra el Rey Felipe VI en el décimo aniversario de su proclamación. «Será el último Rey ¡Fuera los borbones!», han sostenido los aliados del PSOE este miércoles para hacer gala de nuevos ataques a la monarquía y la Corona española en una fecha señalada para la Casa Real.

La diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà ha arremetido gravemente contra el jefe del Estado, asegurando que es un «digno heredero» del dictador Francisco Franco. «Nosotros tenemos claro que es un digno heredero de Felipe V y de Francisco Franco. Por eso hoy, en el décimo aniversario de su proclamación como Rey, hoy queremos aquí dejar claro que desde el republicanismo decimos claro y en catalán fuera los borbones», ha afirmado Jordà.

Los ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja, en una intervención en la que le ha preguntado lo siguiente al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños: «¿Qué opina el Gobierno español sobre los ataques a la lengua catalana?».

Ante estas palabras, Bolaños ha defendido la figura del monarca y ha ensalzado en nombre del Gobierno de Sánchez el reinado del Rey Felipe VI. «Quiero mostrar en nombre del Gobierno de España el respeto y el reconocimiento al reinado de Felipe VI y a estos diez años que lleva ejerciendo como jefe del Estado con transparencia, con dignidad y con ejemplaridad, y se lo quiero decir con toda claridad», ha enfatizado.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha definido a la monarquía como «una institución que forma parte de corruptelas». Así lo ha defendido en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, cuando le han preguntado «un acierto» y un «error» sobre el jefe del Estado con motivo del décimo aniversario de su proclamación. «Un acierto hacer ver que es diferente a su padre y un error seguir perpetuando una institución que forma parte de corruptelas muy importantes en este país», ha señalado Rufián.

«Nada que celebrar»

Otro de los socios de Sánchez que ha arremetido contra Felipe VI ha sido Sumar. El portavoz de la formación en el Congreso, Íñigo Errejón, ha recalcado que este miércoles «no es un día de celebración, ni tampoco es un día en el que le tengamos que agradecer nada a nadie». El ex dirigente de Podemos ha asegurado que la Jefatura del Estado está «obsoleta», «como cada vez entienden más jóvenes en España». «Una Jefatura de Estado que de manera obsoleta todavía se hereda, en lugar de ser elegida», ha señalado.

Errejón ha cargado contra Felipe VI por el discurso que realizó el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal del 1-O. El monarca defendió el Estado del Derecho frente al desafío separatista, lo que desde entonces le valió el sempiterno señalamiento de populistas e independentistas.

«Felipe VI ha intentado separarse de la herencia del padre, pero su hito principal, su hito fundacional fue aquel discurso del 3 de octubre de 2017 que fue el frontispicio institucional del ‘a por ellos’. Eso lo hemos corregido parcialmente desde la aprobación de la amnistía, pero a mí me parece que la figura de Felipe VI desde entonces ha quedado muy escorada, muy reivindicada casi en exclusiva por al derecha y por la extrema derecha, y cuando eso te pasa, tienes mucho más difícil jugar ese papel de árbitro institucional, de árbitro por encima de las opciones políticas», ha esgrimido.

El dirigente de Sumar ha asegurado también que su formación trabajará para que Felipe VI sea el último monarca en España. «El problema es la ausencia de controles institucionales y democráticos sobre una institución que se sitúa por encima de la democracia. Para nosotros hoy no es un día de celebración, no tenemos nada que celebrar y no tenemos, por supuesto, nada que agradecerle. Creemos que más temprano que tarde en España se tendrá que abrir el debate sobre que los cargos representativos se votan, no se heredan», ha zanjado.

Injurias al Rey

El PSOE liderado por Sánchez votó el pasado mes de diciembre a favor de suprimir del Código Penal los delitos de injurias al Rey, en este caso, Felipe VI. Los socialistas votaron a favor de una proposición de ley de Sumar para suprimir otros delitos como el enaltecimiento del terrorismo, ultraje a patria y contra los sentimientos religiosos, con el objetivo de «garantizar y proteger la libertad de expresión».

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, justificó la posición de su grupo en la «necesidad» de abordar «un debate en profundidad» sobre estos delitos. «Creemos que es necesario tener un debate clarificador, que forma parte de la esencia de la democracia», afirmó por entonces. Según López, «es bueno fijar el contenido inviolable de esa libertad pero también sus límites». «Enaltecer el terrorismo es un límite», advirtió, al tiempo que aclaró que es una postura «personal» y no consensuada con el partido.