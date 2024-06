Todos los desplantes de Sánchez a Felipe VI en 10 años de reinado

Durante los seis años que han coincidido el Rey Felipe y Pedro Sánchez en sus respectivas jefaturas de Estado y de Gobierno, han sido numerosas las ocasiones en que los desplantes del presidente del Ejecutivo sanchista al monarca han sido protagonistas. Pedro Sánchez ha incurrido en errores de protocolo frente al Rey Felipe, o ha evitado pronunciarse ante los frecuentes ataques de sus socios al monarca.

Fallos de protocolo, faltas de respeto, plantes en la Zarzuela, hacer esperar al Rey, comunicarle por teléfono la composición de su Ejecutivo, vetarle en la tradicional entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona, mostrarse a favor de despenalizar las injurias al Jefe del Estado y los ultrajes a la Corona… Son sólo algunos de esos feos de Pedro Sánchez al Rey Felipe VI.

Inauguración del ave Madrid-Murcia

Un fallo de protocolo de Sánchez muy destacado tuvo lugar en diciembre de 2022, en la inauguración del tren de alta velocidad Murcia-Madrid. El primer viaje estuvo presidido por el Rey Felipe y por Pedro Sánchez. Mientras la comitiva caminaba por el andén, el presidente del Gobierno se adelantó y dio la espalda al monarca durante algunos momentos del recorrido del andén. Además, acabó entrando él primero en el vagón, en un garrafal error de protocolo.

Su Majestad Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajan ya a bordo del AVE inaugural Madrid-Murcia. #MurciaMásCerca pic.twitter.com/PGWtJYq5lA — Renfe (@Renfe) December 19, 2022

Sánchez saluda en un besamanos real

Otro de los más sonados errores de Sánchez fue el que tuvo lugar en la recepción del 12 de octubre de 2018 en el Palacio Real. Entonces, Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, tras estrechar la mano a los Reyes, se colocaron a su lado y como unos miembros más de la Familia Real empezaron a saludar a los invitados. El servicio de Protocolo de Casa Real tuvo que advertir al matrimonio que ellos no debían protagonizar el besamanos.

En la misma cita, pero en 2019, Sánchez también tuvo que ser apercibido por no guardar la correspondiente distancia en el saludo de los Reyes a un paracaidista que se accidentó durante el acto. El líder del PSOE no guardó la distancia y los servicios de Protocolo tuvieron que avisarle para que no invadiera la conversación de Felipe VI y Doña Letizia con los militares.

Sánchez hace esperar al Rey

Sánchez también rompió el protocolo el Día de la Fiesta Nacional de 2022, haciendo esperar al Rey dentro de su coche oficial, para evitar abucheos por parte del público asistente. El Jefe del Estado tuvo que esperar un minuto en el interior de su vehículo a que llegara el Audi oficial de Sánchez. Un intento del presidente por sortear una pitada que finalmente se produjo.

Llega una hora tarde a Marivent

En agosto de 2018, sólo dos meses después de llegar a La Moncloa, Sánchez llegó casi una hora tarde al despacho con el Rey en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca.

Con motivo del acto homenaje a las víctimas del coronavirus, que se celebró en el Palacio Real, las invitaciones cursadas por el presidente del Gobierno también incurrieron en un error de protocolo. En la tarjeta figuraba en primer lugar el nombre del presidente socialista y sólo más bajo se indicaba que el acto estaría presidido por el Rey, algo nada habitual.

El Rey, vetado en Barcelona

Aunque si duda, uno de los desplantes más graves fue el veto del Gobierno a la asistencia del Rey a la entrega de despachos de los nuevos jueces en Barcelona en 2020. El entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, alegó que la cercanía del fallo del Tribunal Supremo sobre el ex presidente catalán Quim Torra y la conmemoración del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre «desaconsejaban su presencia». El Gobierno vetó la presencia del Rey ante la presión de los partidos independentistas en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Fue la primera vez, desde su acceso al trono en junio de 2014, en que Felipe VI no acudió a este acto.

Sánchez revela datos de encuentros con el Rey

En 2019, con motivo de la publicación de su libro, Manual de Resistencia, Sánchez rompió con las normas de relación con la Corona al revelar el contenido de los encuentros que mantuvo con Felipe VI antes de su investidura fallida. El socialista empleó esas supuestas conversaciones para ensalzar su propia figura: «Nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo», cita por ejemplo. Sánchez, además, aparece como salvador del Rey: «Le di mi palabra de desbloquear las instituciones y él me lo agradeció muy sinceramente», cuenta en otro momento.

Permite ataques de sus socios

El presidente socialista, por otro lado, también ha evitado desautorizar a sus socios de Podemos, Bildu o ERC cuando han lanzado ataques al Rey, algo habitual, por ejemplo, con motivo del mensaje navideño del monarca.

Podemos acusó a Felipe VI de no levantarse ante la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Luego se demostró que era un bulo. Pero el diputado Pedro Honrubia llamó «facha» a Felipe VI y pidió «guillotina». «Lo que se echa de menos una buena guillotina en la historia del estado español, joer», señaló en redes sociales.

Pablo Echenique ha defendido que «la Monarquía está especialmente diseñada para delinquir».

Despenalizar las injurias

El Gobierno sanchista, además, se ha mostrado a favor de despenalizar las injurias al Jefe del Estado y los ultrajes a la Corona. Se trata de una iniciativa de Podemos, actualmente en el Congreso de los Diputados, que cuenta con el apoyo del PSOE.

La lista de ministros, por teléfono

Un desplante muy sonado fue cuando, por primera vez en democracia, el presidente del Gobierno no fue al Palacio de la Zarzuela a anunciar al monarca la composición de su Ejecutivo de coalición con 22 ministros, sino que se la dijo por teléfono. Esta comunicación oficial es preceptiva para que el Rey firme los decretos de nombramiento de los nuevos ministros y aparezcan como corresponde en el BOE del día siguiente, pero en ningún sitio se indica si dicha comunicación tiene que ser de forma presencial o de otra manera.

El pacto con Podemos, con el Rey de viaje

El Rey se enteró del pacto de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en pleno vuelo de un viaje a Cuba que Sánchez le obligó a hacer en 2019. En concreto se enteró al tomar tierra en La Habana. En la Casa Real causó sorpresa que justo después de las elecciones del 10-N, los líderes del PSOE y de Podemos hablasen de los sillones del Consejo de Ministros que se querían repartir. Todo ocurrió, por cierto, varias semanas antes de que Felipe VI pidiese a Sánchez que se presentase a la sesión de investidura.

La Pascua Militar, en mitad de la investidura

Los días elegidos para la investidura de Pedro Sánchez en 2018, en pleno fin de semana navideño y con un festivo de por medio, incomodó en Zarzuela, al estar en plena organización de la Pascua Militar del 6 de enero. Hacer coincidir ambos acto, Pascua Militar y proceso de elección del próximo presidente del Gobierno, fue un hecho sin precedentes en democracia. A nadie se le escapó que en un acto institucional tan importante, toda España pudo ver a Pedro Sánchez junto al Rey Felipe en mitad de un proceso de investidura y después de haber perdido la primera votación en la Cámara Baja.

Única monarquía europea ausente en Davos

La Casa Real española fue la única monarquía europea sin presencia en Davos en el 50 aniversario de este foro económico mundial. Felipe VI se estrenó en Davos en 2018, cuando pronunció un discurso que tuvo gran repercusión en los medios internacionales porque hizo una cerrada defensa de la Constitución española ante el desafío independentista en Cataluña. Un año después, a Davos solo acudió Sánchez, igual que esta vez.

Sánchez se borra de actos con el Rey

Pedro Sánchez se saltó la recepción oficial al cuerpo diplomático de 2020 en el Palacio Real. Anunció a última hora de este martes que no asistiría a la recepción de los Reyes Felipe VI y Letizia a los 140 embajadores extranjeros acreditados en España. A esta recepción al cuerpo diplomático siempre hasta el momento había asistido el jefe del Ejecutivo de turno.